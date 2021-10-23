banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bitcoin'de hedef 90 bin dolar
Bitcoin'de hedef 90 bin dolar

Gözü gibi baktığı motorunu evinin odasında muhafaza ediyor

Elazığ’da yaşayan Sabahattin Dal, 1970 yıllarında ağabeyinin aldığı ilk motoru evinin misafir odasında saklıyor. Motorunu dışarı çıkarmayan Dal, yüksek fiyat teklif edilmesine rağmen satmıyor.

Haberde İnsan 23.10.2021, 09:54
Gözü gibi baktığı motorunu evinin odasında muhafaza ediyor

Elazığ’da yaşayan Sabahattin Dal, 1970 yıllarında ağabeyinin aldığı ilk motoru evinin misafir odasında saklıyor. Motorunu dışarı çıkarmayan Dal, yüksek fiyat teklif edilmesine rağmen satmıyor.

Kendisini bildi bileli motora düşkün olan Sabahattin Dal, ağabeyinin 1970’li yıllarda aldığı motoru bir süre kullandıktan sonra saklamaya karar verdi. Dal, 20 yıl önce tüm bakımlarını yapıp temizlediği motoru evinini salonuna getirdi. Dal’ın evinin misafir odasına getirdiği motoru, hanelerinin bir parçası oldu. Eve gelen misafirlerin motoru gördüklerinde çok şaşırdıklarını kaydeden Dal, “Motoru çok satın almak istediler ama biz satmadık, satmak da istemiyoruz. Bizim bu motordan maddi bir beklentimiz yok” dedi.

"Motor bizim misafir odamızın bir aksesuarı"

Evinin misafir odasında olan motorun 1969 model olduğunu aktaran motor tutkunu Sabahattin Dal, “Motoru 1970’li yıllarda ağabeyim almıştı o zamanlar biz küçüktük. Halen daha aynı renk aynı modelini koruyor. Ailemize geldiğinde hiç motoru bilmezdik bunu gördük ve sevdik hayatımızdan bir parça oldu. Yıllarca bindik motorcu dükkanımız oldu, yedek parça ve bayimiz oldu. Bu motoru da epeyi kullandıktan sonra kendisine kıyamaz olduk ve misafir odasında muhafaza etmeye karar verdik. Yıllardır misafir odasında gelen misafirlerde bir tepki oluyor misafir odasında motor falan tarzında ama bu motor bizim misafir odamızın bir aksesuarıdır. Ailece seviyoruz motorumuzu. 15-20 senedir evin içerisinde ilk senesi gibi muhafaza edip güzelce baktım. Motoru çok satın almak istediler ama biz satmadık, satmak da istemiyoruz. Bizim bu motordan maddi bir beklentimiz yok. Onun maneviyatı var, yıllar önce tanışmıştık ticareti bitirdik ama aksesuarı evimizden eksik etmedik. Birkaç tane motorumuz daha var ama bunun yeri başka ilk göz ağrımız diye bunu yıllardır misafir odasında muhafaza ediyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2