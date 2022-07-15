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Görüşme, bakanın kırık telefonu ile sağlandı

Muğla’nın Datça ilçesinde 13 Temmuz’da başlayan ve yoğun gayretler sonucu kontrol altına alınan yangında görev alan orman işçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Krişci’nin telefonu ile gerçekleştirildi. İşçilere moral olan görüşmede Bakan Kirişci’nin telefonunun kırık olduğu görüldü.

Haberde İnsan 15.07.2022, 16:51
Görüşme, bakanın kırık telefonu ile sağlandı

Muğla’nın Datça ilçesinde 13 Temmuz’da başlayan ve yoğun gayretler sonucu kontrol altına alınan yangında görev alan orman işçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Krişci’nin telefonu ile gerçekleştirildi. İşçilere moral olan görüşmede Bakan Kirişci’nin telefonunun kırık olduğu görüldü.

Datça’da yaklaşık 25 saat canla başla alevlerle mücadele eden işçilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arayıp teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen işçilerin görüşme yaptığı telefonun Bakan Kirişci’ye ait ve kırık olması görenleri şaşırttı.

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