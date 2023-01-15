Görme engellilerin vatandaşlardan talebi: "Empati kurun"

Altınokta Körler Derneği Kayseri İl Başkanı Murat Atmaca, Kayserili vatandaşların görme engelli insanlara empati kurarak yaklaşmaları gerektiğini söyledi.

Kayseri’de 5 bin görme engelli vatandaşın bulunduğunu söyleyen Altınokta Körler Derneği Kayseri İl Başkanı Murat Atmaca, dernek olarak Kayseri’de 450 üyelerinin olduğunu ifade etti. Görme engelli vatandaşları sosyalleşmeleri için derneğe davet eden Atmaca, “Altınokta Körler Derneğine arkadaşlarımızı çağırmaya çalışıyoruz. Ancak bunda biraz yetersiz kalıyoruz. Hangi evde ne kadar görme engelli var biz bilmiyoruz. Onlar bizlere başvururlarsa bizim burada yaptığımız birçok faaliyetlerden onlar da faydalanabilirler. Bizim Kayseri’de bugüne kadar erişebilirlik problemi adı altında çok büyük eksikliklerimiz vardı. Biz yönetime geldikten sonra bu tür sorunları aştığımızı ve daha da aşabileceğimizi düşünüyoruz. Kırmızı ışıklardaki sesli sinyalizasyon gerçekten bizim olmazsa olmazlarımızdı. Çok şükür bu sorunu aştık. Şu an bizim pilot bölge dediğimiz Düvenönü ve Hunat bölgelerinde kırmızı ışıklarda sesli sinyalizasyon mevcut. Bunun yanı sıra kılavuz yol olan ve görme engellilerin olmazsa olmazı olan izli yol birçok bölgede yapımı tamamlandı. Bazı bölgelerde de yapımı şu anda devam ediyor. Valiliğin önünden de yapımı başladı” ifadelerini kullandı.

Kayseri’deki vatandaşlardan biraz daha empati kurarak görme engelli insanlara yaklaşmaları gerektiğini de sözlerine ekleyen Murat Atmaca, “Vatandaşların engellilere karşıdan karşıya geçerken yardımcı olmaları gerekiyor. Ancak omuzlarından çeker gibi değil de koluna girip, hem hatır sorup hem de karşıya geçirirse daha uygun olur. Bu konularla ilgili vatandaşlarımız duyarlı olursa çok sevinirim. Birde bizim işyeri olan arkadaşlara seslenmek istiyorum. Kendi bölgelerinden dışarı çıktıkları zaman bizim görme engelli arkadaşlarımız bastonla yürüdüğü için onların dışarı doğru açtıkları stantlar görme engelli vatandaşlarımıza bir engel oluyor. Eğer vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olurlarsa biz çok seviniriz. Gerçekten engelli arkadaşlarımıza engel olmazlarsa çok memnun oluruz. Çünkü bütün herkes birer engelli adayıdır” şeklinde konuştu.