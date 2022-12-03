Görme engelli vatandaşlar tek başına oy kullanmak istiyor

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan, Kocaeli Görme Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Dursun Karaman, “2023 yılında yapılacak olan seçimlerde, artık görme engellilerin, oy gizliliğinin korunacağı bir oylama yöntemiyle tek başlarına oy kullanabilmelerini diliyoruz” dedi.

Dünya Engelliler Günü çerçevesinde, Görme Engelliler Dayanışma Derneği Kocaeli Şubesi bir araya gelerek basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda engelli vatandaşların günlük hayatta yaşadığı sorunlar masaya yatırılırken, çözüm önerilerine değinildi. Açıklamalarda bulunan Kocaeli Görme Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Dursun Karaman ise, “Birçok sorunun kaynağı engellilerin, günlük yaşamlarını sürdürürken karşılaştıkları sorunların çok büyük bir bölümü, insanların kullanımına sunulan hemen hemen tüm mal, hizmet, uygulama ve olanağın, normal denilen bir grup insan için tasarlanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Böyle bir dünyada yaşayan ve normal olmayan insanların her biri günlük yaşamlarını sürdürürken doğal olarak, az ya da çok sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunlara erişilebilirlik sorunları diyoruz. Bu sorun ortadan kalktığında, engellilerin birçok talebinin kendiliğinden ortadan kalkacaktır” dedi.

“Artık görme engellilerin, tek başlarına oy kullanabilmelerini diliyoruz”

Herhangi meslekte başarılı olan engelli bir vatandaşın sırf çalışmasına uygun bir ortam olmadığı için mesleğini yapamadığını belirten Dursun Karaman, “2023 yılında yapılacak olan seçimlerde, artık görme engellilerin, oy gizliliğinin korunacağı bir oylama yöntemiyle tek başlarına oy kullanabilmelerini diliyoruz. Bu konuda başta siyasi parti temsilcileri ve yüksek seçim kurulu yetkilileri olmak üzere tüm ilgilileri duyarlı olmaya çağırıyor, seçimler bu konuda bir düzenleme yapılmadan gerçekleşirse, Görsem Kocaeli üyeleri olarak bu seçimlerde oy kullanmayacağız” şeklinde konuştu.