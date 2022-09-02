Görme engelli şampiyon engel tanımadı

Osmaniye’nin Bahçe köyünde yaşayan doğuştan görme engelli 22 yaşındaki Nuri Poyraz, köyde, ailesine yardım için köy işlerinde ağırlık kaldırarak hazırlandığı halter turnuvasında Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca 3-4 Ağustos 2022 tarihlerinde Tosyalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonasında +125 kiloda turnuvaya katılan 22 yaşındaki Nuri Poyraz Türkiye Şampiyonu oldu. Geçtiğimiz yıl Konya’da düzenlenen şampiyonada yine +125 kiloda Türkiye şampiyonu olan görme engelli Nuri Poyraz 2 yıl üst üste gelen bu başarının ardından amacının mili takıma girmek olduğunu belirtti.

Köyünde imkansızlıklar içerisinde şampiyonaya hazırlandığını söyleyen Nuri Poyraz, “Ben 2 yıl öncesine kadar halter sporunu bilmiyordum. Geçen yıl Konya’da düzenlenen turnuvada 2 altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldum. Bu yıl Osmaniye’de düzenlenen görme engelliler halter şampiyonasında +125 kiloda yine 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldum. Turnuvaya köyde kendi imkanlarımla hazırlandım. Ev işlerinde odun kaldırarak veya ineklerin balya yemlerini kaldırarak bu şampiyonaya hazırlandım” dedi.