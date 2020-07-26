Görme engelli şahsı polis sınava yetiştirdi
ADANA’DA AÇIK LİSE SINAVINA GİRECEK OLAN GÖRME ENGELLİ ŞAHSI POLİS DURAKTAN ALIP SINAVA GİRECEĞİ SALONA KADAR GÖTÜRDÜ.
Adana’da polis, açık lise sınavına girmek için yardım isteyen görme engelli vatandaşı duraktan alıp, sınava gireceği salona kadar götürdü.
Evli ve bir çocuk babası olan doğuştan görme engelli Ziya Erdem’in çocuğu dün gece rahatsızlandı. Bu sabah Erdem’in eşi çocuğunu hastaneye götürdü. Açık lise sınavına girecek olan Erdem her zaman eşi sınava götürdüğü için bu kez çocuğu hasta olduğundan eşinden yardım alamadı. Bunun üzerine evinin yakınındaki durağa çıkan Erdem 155 polis imdat hattını arayarak, "Ben açık lise sınavına gireceğim, ancak görme engelli olduğum için gidemiyorum, bana yardım eder misiniz" dedi.
Polis bunun harekete geçip Erdem’e bir ekip yönlendirdi. Durağa gelen polis Erdem’i, ekip aracına bindirip sınava gireceği Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokuluna getirdi. Polis, araçtan indirdiği Erdem’i sınav salonuna kadar götürdü.
Ziya Erdem polisin her konuda kendilerine yardım ettiğini, bugün de sınava gidemediği için yardım istediğini, kendisine yardım ettiklerini, onlara minnettar olduğunu söyledi.
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