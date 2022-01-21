Görme engelli piyanist öğrenci İrem’e karne sürprizi

Yalova Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyan görme engelli ve otistik İrem Fitoz’e karne sürprizi yaptı. Tutuk, İrem’in okulda daha rahat hareket edebilmesi için “Görme Engelli Takip Sistemi Yolu” ile karne hediyesi verdi.

Tutuk, piyanodaki yeteneğiyle herkesin takdirini toplayan Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisine karne sürprizi yaptı. Okul idaresi tarafından gelen talep doğrultusunda görme engeli olan 10. sınıf öğrencisi İrem Fitoz için lisede ‘Görme Engelli Takip Sistemi’ kuruldu.

Okula her geldiğinde sınıf arkadaşı Nihan Turan tarafından karşılanan ve ihtiyaçlarını sınıf arkadaşı yardımıyla gerçekleştiren İrem Fitoz bundan böyle okula kendi girebilecek ve okul içinde rahat bir şekilde ihtiyaçlarını giderebilecek.

Tutuk’a teşekkür eden İrem Fitoz, “Öncelikle Yalova Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk ağabeyimize ve tüm emeği geçen ekip arkadaşlarına benim için bu yolu yapmış oldukları için çok teşekkür ediyorum” dedi. A

Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Haydar Kılıç; “Yalova Güzel Sanatsal Lisesi’nin yapmış olduğu tüm çalışmalarda bize her zaman destek olan bununla birlikte İrem kızımız için hassasiyet önem arz eden yürüme yollarını yapımında emeği olan Başkanvekilimiz Mustafa Tutuk’a ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.