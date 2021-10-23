Görme engelli kız piyanodan girdiği yetenek sınavında 99.87 puan alarak 1. oldu

Piyano çalan Görme engelli 15 yaşındaki Damlagül Yıldız, Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavında 99.87 puan alarak birinci oldu. Yıldız’a Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu piyano hediye etti.

Gaziantep’te yaşayan 15 yaşındaki Damlagül Yıldız, piyanoya merak sararak dinlediği müzikleri hafızasına kaydederek piyanoyla çalmaya başladı. Görme engelli Damlagül’ün bu yeteneğini fark eden İngilizce öğretmeni onu Şehitkamil Belediyesinin Sanat Merkezi’nde açılan piyano kursuna yönlendirdi. Burada kısa sürede başarısını gösteren Damlagül, Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavına girerek rekor bir puanla birinci oldu. Damlagül’ün bu başarısına Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu kayıtsız kalmayarak ona piyano hediye etti. Piyanosu olduğu için büyük mutluluk yaşayan Damlagül kendisini ziyaret eden Belediya Başkanı Fadıloğlu’na kısa bir konser verdi.

“Yetenek sınavında 99.87 puan aldım”

Yetenek sınavında 99.87 puan aldığını söyleyen Damlagül Yıldız, “Piyano ile olan hikayem İngilizce öğretmenim Mine hocam sayesinde oldu. Ama eğitim almam gerekiyordu. Bunun içinde Şehitkamil Belediyemizin Sanat Merkezi’nde açılan piyano kursuna katıldım. Orada hocalarımızın desteğiyle piyano eğitimi aldım. Almış olduğum eğitimlerle Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavına girdim. Yetenek sınavında birinci oldum. Üstelik puanım 99.87’ydi. Bu sınavdan birinci oldum” dedi.

“Başkanımız bana piyano hediye etti sevinçten gece uyuyamadım”

Belediye Başkanı Fadıloğlu’nun kendisine piyano hediye ettiğini belirten Damlagül, “Sağ olsun Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, bana piyano hediye etti. Eve geldiğimde piyanonun geldiğini duyduğumda çok mutlu oldum ve o gece sevinçten uyamamıştım. O gece piyanonun başından kalkamadım. Ailemde sağ olsunlar bana her zaman piyano çalmamda destek oluyorlar. Hedefim inşallah ilerde büyük bir piyanist olmak istiyorum. Bundan sonra inşallah kendi bestelerimi de yapım tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Bana bu piyanoyu hediye eden Başkanımıza da çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Damlagül kızımızı tebrik ediyorum”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Damlagül’ü tebrik ederek, “Öncelikle Damlagül kızımızı tebrik ediyorum. Tabi Damlagül kızımız kendisine bir hedef koymuştu. Özellikle Güzel Sanatlar Fakültesine gitmek adına İngilizce öğretmeni vasıtasıyla piyano ile tanışıyor. Daha sonrada Güzel Sanatlar Fakültesine gitmek istiyor. Bizde Şehitkamil Belediyesi olarak özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Lisesi’ne hazırlanan öğrencilerimiz için yetenek araştırması neticesinde onlara destek verebilmek adına Sanat Merkezimizde sınıflar açtık. Damlagül’de bizim sınıflarımızın öğrencilerinden birisiydi. Fakat Damlagül diğerlerinden farklıydı. Kendini hakikaten bu işe vakfetmiş, ‘ben bu işi layıkıyla yapacağım’ diyen bir öğrencimiz. Tabi bu eğitim süreci içerisinde hakikaten özverili bir çalışma devam ettirdi. Ben bu konuda ailemize de teşekkür ediyorum. Ailemizde Damlagül ile birebir ilgilendi” ifadelerini kullandı.

“Dereceye giren öğrencilerimize kullandıkları enstrümanı hediye ediyoruz”

Dereceye giren öğrencilere kullandıkları enstrümanı hediye ettiklerini ifade eden Fadıloğlu, “Bizde kendisine bir şey demeden kendi isteğimizle kendi arkadaşlarımızla konuşurken, bu sınavlardan eğer dereceye giren öğrencimiz olursa, onlara kullandıkları enstrümanı hediye edelim diye böyle bir hedef koymuştuk. Damlagül Güzel Sanatlar Lisesi sınavına girip, hakikaten 100 tam puan denebilecek puan üzerinden bu sınavı kazanıyor olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Tabi dereceye giren öğrencilerimize hediye verdik ama Damlagül kardeşimize de piyano vermeyi hedeflemiştik. Hediyesini verirken de Damlagül’e dedik ki işte piyanon, Damlagül’de hayret etti. Tabi bizim amacımız özellikle Damlagül’ün bundan sonraki süreçte hem eğitim hayatı boyunca bunu kullanabilmesi, hem de ileriye yönelik olarak altlık oluşturup ülkemizi uluslararası arenalarda temsil edecek şekilde bir sanatçı olması. Ümit ediyorum bunu başaracaktır. Bu azim ve kararlılıkla inşallah bundan sonraki süreçte şehrimizden nitelikli bir piyanisti tüm sanat camiasına kazandırmış olacağız. Ben hem Damlagül’ü hem de ailesini tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Bizim için büyük bir sürpriz oldu”

Damlagül’ün annesi Özgül Yıldız ise, “Ben daha önce kızıma sınavı kazanırsan sana piyano alacağım demiştim. Ancak sağ olsun Belediye Başkanımız kızıma piyano gönderdi. Bizim için büyük bir sürpriz oldu. Bundan dolayı çok mutlu olduk. İkimizde beklemiyorduk böyle bir sürprizi. Bundan dolayı Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah rabbim sonuna kadar kızımın yolunu açık eder. Biz her zaman kızımızın arkasındayız” diye konuştu.