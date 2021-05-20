Görme engelli gencin tek isteği kız kardeşini görmek, askere gitmek

Adana’da bağışıklık yetmezliği nedeniyle 4 yıl önce görme engelli kalan, okuluna devam edemeyen 23 yaşındaki Süleyman Çirkin’in tek isteği büyüyen kız kardeşinin yüzünü görebilmek ve askere gidebilmek.

Kadir (44) ve Ayşe Çirkin (44) çifti bundan 24 yıl önce evlendi. Bu evlilikten çiftin Süleyman (23) ve Aleyna (20) ismini verdikleri iki çocukları oldu. Berberlik yaparak geçinen ailenin Süleyman Çirkin isimli çocuklarının sürekli karın ağrısı ve yemekten hemen sonra çok kez tuvalete gitme şikayeti başladı. Bu nedenle Süleyman ortaokulu bitirdiğinde şikayetleri de artınca aile onu doktora götürdü. Adana’da bir teşhis konulamayınca ailesi çocuklarını Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine götürdü. Burada gence bağışıklık (immun) yetmezliği teşhisi kondu. Tedavisine de hemen başlandı. Ancak bir türlü iyileşmedi. İki kez bağırsaklarından ameliyat olan Süleyman’ın rahatsızlığı artınca gözlerine vurdu. Bundan 4 yıl önce görme engelli kalan Süleyman çirkin, okuluna da devam edemeyip liseyi bitiremedi. Görme engelinin yanı sıra, sedef ve kemik erimesi rahatsızlığıyla da mücadele eden Süleyman Çirkin’in babası da işsiz kaldı. Aile anneannenin aldığı kocasından kalan 1600 lira maaş ve görme engelli genç için verilen evde bakım ücretiyle geçiniyor. Çirkin’in ilaç ve hastane masrafları fazla olduğu için anneannenin üzerine kredi çekildiğinden o da maaşının sadece 200 lirasını alabiliyor. Çirkin, 23 yaşında olmasına rağmen geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı hala 15 yaşında gibi görünüyor.

“Gözlerim açılır açılmaz askere gideceğim”

Süleyman Çirkin, gözlerinin açılmasını ve dünyayı görmek istediğini söyleyerek, “Gözlerimin açılmasını ve dünyayı görmek istiyorum. Bu hastalıklar 10 yıl önce çıktı, gözlerim ise 4 yıldır görmüyor. 8’nci sınıfa kadar okuyabildim keşke devamını getirebilseydim. Okuyup polis ya da öğretmen olmayı isterdim. Arkadaşlarım top oynarken bende istiyorum ama gözlerimden ve hastalığımdan dolayı oynayamıyorum. Ayağa kalkıp oynayamıyorum düşerim diye korkuyorum. Ben evde oturuyorum arkadaşlarım oynuyor, onların sesini duyunca çok üzülüyorum canım sıkılıyor. Gözlerim açılırsa koşup oynamayı ve televizyon izlemeyi isterim. Askere gitmeyi ve o üniformayı giymeyi çok istiyorum. Gözlerim açılır açılmaz askere gitmeyi istiyorum” dedi.

Ailesini çok merak ettiğini anlatan Çirkin, “Babamın, annemin, nenemin ve kardeşimin yüzünü merak ediyorum. Kız kardeşimin yüzünü merak ediyorum nasıl büyüdüğünü görmek istiyorum” diye konuştu.

Anne Ayşe Çirkin ise oğlunun gözü önünde eridiğini ancak elinden hiçbir şey gelmediğini belirterek, "Çocuğumun görmesini çok istiyorum, birileri bize yardım etsin. Biz çok yere başvurduk ama bir sonuç alamadık. Çocuğum günden güne gözlerimizin önünde eriyor bizde onunla eriyoruz. Oğlum askere gitmeyi çok istedi ama olmadı. Dışarıda yaşıtları oynarken kendi de oynamayı istiyor ama oynayamıyor. Ablasını küçükken görmüştü, onun nasıl büyüdüğünü görmeyi istiyor. Bizlerin yaşlılığını ve nasıl göründüğümüzü görmek istiyor. En azından bir televizyonunu izlese o bile yeterli bize" dedi.