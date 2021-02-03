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Görme engelli Esmanur uzaktan eğitimle Kuran okumayı öğrendi

Gaziantep’te doğuştan iki gözü de görmeyen 10 yaşındaki Esmanur Esen, pandemi dolayısıyla aldığı uzaktan eğitim ile Kur’an-ı Kerim’i okumayı 6 ayda öğrendi.

Haberde İnsan 03.02.2021, 10:33
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Görme engelli Esmanur uzaktan eğitimle Kuran okumayı öğrendi

Gaziantep’te doğuştan iki gözü de görmeyen 10 yaşındaki Esmanur Esen, pandemi dolayısıyla aldığı uzaktan eğitim ile Kur’an-ı Kerim’i okumayı 6 ayda öğrendi.

Anne ve babasının Kur’an-ı Kerim okumasını dinleyen Esmanur, İl Müftülüğü tarafından görme engelliler için açılan Kur’an-ı Kerim kursuna başvurdu. Görme engellilere özel braille alfabesini (kabartma yazı) öğrenen Esmanur, aldığı online eğitimlerin de desteğiyle Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğrendi. Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmesinin ardından babasının cep telefonuyla katıldığı EBA uygulaması üzerinden Kur’an-ı Kerim eğitimine devam eden Esmanur, eğitimini daha iyi alabilmek için tablet ihtiyacının olduğunu ve kısa sürede Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız olmak istediğini belirtti.

“Kur’an-ı Kerim okumak için bir çift göze ihtiyaç yoktur”

Azmi ile Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen ilkokul 4. sınıf öğrencisi Esmanur Esen, "Öncelikle peygamber efendimizin bir hadisiyle başlamak istiyorum. Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V.) bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır: ‘Sizin en hayırlınız, Kur’an-ı Kerim’i öğrenen ve öğretendir’, ben de bu hadisi şerifi annemden duyduktan sonra annemden beni bir Kur’an-ı Kerim kursuna yazdırmasını rica ettim. Annem de kabul etti ve beni bir kursa yazdırdı. Kursta elifbayı öğrendim sonra pandemi oldu. Pandemide ben pes etmedim. Hocam telefon üzerinden beni arıyordu ve bende hocamı dinliyordum. Böylelikle Kur’an-ı Kerim’e geçtim. Şimdi de arkadaşlarımla derslerimizi EBA uygulaması üzerinden yapıyoruz. Bana Kur’an-ı Kerim’i öğreten annem, babam ve hocama çok teşekkür ediyorum. Kur’an-ı Kerim okumak için bir çift göze ihtiyaç yoktur, sağlam bir kalbe ihtiyaç vardır. Ben Kur’an-ı Kerim’i öğrendim ama şimdi de ezberleyerek hafız olmak istiyorum” dedi.

“Kızımla çok gurur duyuyorum”

Kızının Kur’an-ı Kerim öğrenmesi için çabaladıklarını ve kızıyla gurur duyduğunu ifade eden baba Abdurrahman Esen, “Biz Kur’an-ı Kerim okuduğumuzda kızım bizi duyuyor ve etkileniyordu. Baba, anne ben de Kur’an-ı Kerim okumak istiyorum diyordu. Biz de kızımızın eğitim alabilmesi için çok fazla araştırma yaptık ve Kur’an-ı Kerim dersi veren bir hanımefendiye ulaştık. Hemen kızımızın kaydını yaptırdık. Bir müddet sonra pandemi başladı. Pandemide Allah razı olsun, hocası telefonla arayarak kızıma ders verdi. Hocası bize arayarak, ’Kur’an-ı Kerim öğrenemeyen tek öğrencim Esmanur kaldı. Bir maaş alıyorum, bu maaşımın helal olabilmesi için kızınızla ilgilenmek istiyorum’ dedi. Esmanur ve eşim, büyük azim ve çaba gösterdiler. Yavaş yavaş okuyarak Kur’an-ı Kerim okumaya başladı. Biz de yardımcı olarak kızımızın Kur’an-ı Kerim okumasını sağlıyoruz. Kızımla çok gurur duyuyorum. Kızımdan Allah razı olsun. O bize ahirette şefaatçi olacak” diye konuştu.
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