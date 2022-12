Görme engelli çift hayatlarını sevgi ile aydınlatıyor

Kahramanmaraş’ta 13 yıl önce hayatlarını birleştiren görme engelli çift, sağlıklı iki evlatlarıyla mutlu bir yaşam sürüyor.

Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi’nde yaşayan ve 13 yıl hayatlarını birleştiren görme engelli çift Murat (39), Didem Dizibüyük, tüm zorlukları beraber aşarak yaşamlarını sürdürüyor. 17 yıl önce askerde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı görme yeteneğini kaybeden Dizibüyük, eşini çok sevdiğini ve bütün sıkıntıları eşiyle birlikte aştığını söyledi.

Eşini ve çocuklarını çok sevdiğini söyleyen Murat Dizibüyük, "17 yıldır görme engelli olarak yaşamımı idame ettiriyorum. Gözlerimi askerde kaybettim. Kahramanmaraş’ta da tek görme engelli gaziyim. Evliyim ve iki çocuğum var. 13 yıldır evliyim ve güzel bir ailem var. Çocuklarımızı okula gönderiyoruz, eşimle birlikte gün içinde yapılacak şeyler varsa onları yapıyoruz. Dışarıdan market alışverişi olsun, evin işleri olsun elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyorum. Biz ne yapıyorsak eşimle beraber yapıyoruz. Benim için öncelik ailem ve çocuklarım. Çocuklarımız okuldan gelince onların dersleri ile ilgileniyoruz, domino oynuyoruz, koridorda basketbol oynuyoruz. Derslerimiz bittikten sonra ailece sohbetimizi muhabbetimizi yapıyoruz" dedi.

Dizibüyük,"Eşim benim gözüm oldu. Elim ayağım oldu. Biz her şeyi birlikte konuşur, düşünür sonra da uygulamaya geçeriz. Eşim bu konuda gerçekten sağolsun bana, çocuklarıma yardımcı olan ve tam bir anne diyebilirim. Ben eşimi çok seviyorum. İyi ki onunla evlenmişim. 2 tane çocuğum var. 13 yıldır evliyim ve gerçekten güzel günler geçirdim. Her şeyden önce o benim başımın tacı. Çocuklarımın annesi. Ailece birbirimize yardımcı oluyoruz. Ailece her şeyin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Ben eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Didem Dizibüyük ise "Ev hanımıyım ve çocuklarım için çalışmıyorum. Çocuklarımla ilgilenmeyi tercih ettim. Çocukları ders çalıştırırken ben oğlumla ilgileniyorum, eşim kızımızla ilgileniyor. Onun ödev yapmasında kitap okumasında yardımcı oluyor. Market alışverişlerine gidiyoruz ve birçok işimizi beraber yapıyoruz. Dışarıdan ailemize evimize kimseyi müdahale ettirmiyoruz. Birlikte konuşuyoruz, birlikte orta yolu bulmaya çalışıyoruz. O bana beklentilerini söylüyor, Ben ona beklentilerimi söylüyorum. Orta yolda buluşuyoruz. Eşimi çok seviyorum ve iyi ki hayatımda var" diye konuştu.