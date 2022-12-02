Görme engelli babalarının karanlık dünyasına ışık oldular

Zonguldak’ta doğuştan görme engelli olan 38 yaşındaki Cihan Dinçer, çocuklarının destekleriyle hayata tutunuyor. Çocuklarıyla birlikte ders yapan Dinçer, sesli ders dinleyerek görme engeline rağmen üniversite hayatını sürdürüyor.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde dünyaya gelen Cihan Dinçer, doğuştan damar kuruluğu nedeniyle görme kabiliyetini kaybetti. Defalarca doktora giden Dinçer, çareyi yurt dışındaki doktorlarda aradı. 1996 yılında Almanya’da özel bir kliniğe götürülen Cihan Dinçer, tedavisine olumsuz yanıt aldı. 2008 yılına kadar ailesinin desteği ile yaşama tutunan Dinçer, eşi Özlem ile tanıştı. 26 yaşındaki Özlem Dinçer, eşine adeta hayat oldu.

Çiftin 15 yıllık evliliğinden Efnan (12) ve Duhan Kadir (7) isimli iki çocuğu dünyaya geldi. Hayatını çocuklarına adayan Cihan Dinçer, günlerinin büyük bir çoğunluğunu da çocuklarıyla geçiriyor. Çocuklarının derslerine yardım eden baba açıktan okuduğu Sosyal Güvenlik Bölümü’nde üniversite hayatını sürdürüyor.

"Damar kuruması sebebiyle tedavisinin olmadığını söylediler"

Görme Engelliler Okulu’ndan mezun olduktan sonra liseyi tamamlayan Cihan Dinçer, "Yüzde yüz görme engelliyim. Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu’nda okudum. Kilimli Lisesi’ni bitirdim. Şu anda Açık öğretim Fakültesi’ni bitirmek üzereyim. Engellilik bizim akraba evliliği ile başladı. Doğuştan görme engelliyim. İlk dayım fark etmiş. Tedavi için yurt dışına gittim. Ama damar kuruması olduğu için hiçbir şekilde tedavisinin olmadığını söylediler. Engelliliğim doğuştan olduğu için bir süre sonra alışıyorsun. Hiçbir şekilde zorluk çekmedim. Bana en büyük katkıyı görme engelliler okulunda okumam verdi. Onun sayesinde bu süreci çok kolay atlattım" diye konuştu.

"Engelliler sadece 3 Aralık’ta hatırlanmasın"

Toplumun engelliler konusunda bilinçlenmesini isteyen Dinçer, engellilerin da sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü yerine her gün hatırlanmasını isteyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Evlendim. Allah’a şükür iki çocuğum oldu. Bu şekilde birbirimize destek olarak yaşamaya çalışıyoruz. Bana göre sadece 3 Aralık’ta değil bütün günlerde hatırlanmak isterdik. Toplumun engelliler konusunda bilinçlenmesini isterim. Dışarıya çıktığım zaman birine çarptığımda ’Bana niye çarpıyorsun’ demek yerine bilinçli olmasını isterdim. Küçük çocuğum da olsun büyük kızım olsun görme engelli olduğumu bilerek her konuda bana destek olurlar. Yanımda olurlar. Evdeki işlerimde bana yardımcı olurlar. Eşim de yardımcı olur. Çocuklarım da yardımcı olur. Üniversite okuyorum. Açık öğretim Fakültesi’ni okuyorum. Çocuklarımın derslerine yardımcı oluyorum. Kızımla birlikte denemeler çözüyoruz. Onların dersleri bitince benim derslerime geçiyoruz. Bu şekilde birbirimizi tamamlıyoruz."

Dinçer, kendisine destek veren Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi yönetimine de teşekkür etti.