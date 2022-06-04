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Görme engelli aşçıdan zeytinli köfte

Özellikle görme engelliler için bir çok aktivite ve farkındalık projeleri yapan görme engelli Şef Namık Tuncel, köfteye farklı bir bakış açısı kazandırarak zeytinli köftelerini müşterilerine sunmaya başladı.

Haberde İnsan 04.06.2022, 09:30
Görme engelli aşçıdan zeytinli köfte

Özellikle görme engelliler için bir çok aktivite ve farkındalık projeleri yapan görme engelli Şef Namık Tuncel, köfteye farklı bir bakış açısı kazandırarak zeytinli köftelerini müşterilerine sunmaya başladı.

Köftenin Türkiye’de çok sevildiğini ifade eden Tuncel, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sokak yemekleri karavanında bölgeye has lezzetleri sunmaya gayret ederken zeytin ve zeytinyağı kullanımına özellikle önem verdiğini ifade etti.

Görme engelli olmasına rağmen yemeklere faklı bakış açıları katarak yöre lezzetleri harmanlayan Şef Namık Tuncel, “Temelde ben karavanımda sokak yemekleri, farklı lezzetler, güzel yemekler yapmaya çalışıyorum. Ayvalık denildi mi ilk akla gelen zeytin ve zeytinyağıdır. Türk Mutfağı çok zengin bir mutfak. Ama biz yöresel ürünleri kullanarak zeytinli köfteler yapmaya başladık. Bunları yaparken de vatandaşın damak zevkine hitap ettik. Baktı çok hoşlarına gitti. Daha sonra biz bunu menüye aldık. O günlerden beri de zeytinli köfteler yapıyorum” dedi.

Zeytinli köfte özellikle yerli ve yabancı turistlerin sokak lezzetlerini keşif etmesinde farklı bir deneyim olarak ilgi çekiyor.

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