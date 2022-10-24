Görevi başında kalp krizi geçiren astsubay törenle son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’te görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgay Keven için tören düzenlendi.

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgay Keven (42), görevi sırasında aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Keven, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Türk bayrağına sarılı naaşı görev yaptığı Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığına getirilen Keven için cenaze töreni düzenlendi. Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve askeri personelin katıldığı törenin ardından Keven’in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ’a gönderildi.