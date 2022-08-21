Gören bir daha baktı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de motosiklet tutkunu çift, düğün konvoyunu motosikletten yaptı. Görenlerin dikkatini çektiği konvoya arabanın girmesi yasaklandı. Gelinlik ve damatlık ile motosiklete binen çift, renkli görüntüler oluşturdu.

Düzce Riders Motosiklet Kulübü Başkanı Cihan Bedrik ve kulüp üyesi Şimal, geçtiğimiz hafta sonu dünyaevine girdi. Motosiklet tutkunu Cihan Bedrik, artan motosiklet kazaları ve güvenli sürüşüne dikkat çekmek için gelin arabasını motosikletten yaptı. Düğüne araba ile katılmak da yasaklandı. Davetliler de düğün konvoyuna motosiklet ile katıldı.

Kask ve korumalıklarını takan damat ve davetliler gelin almaya gitti. Şimal Cihan da eşinin arkasına binerek, konvoya eşlik etti. Gelin ve damadı motosikletin üzerinde görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

"Hayalimizdi"

Motosikletli düğün konvoyu yaparak, hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Cihan Bedrik, "Kulüp başkanıyım. Düzce’de 300 motorcu arkadaşımız var. Zaten hayalimizdi böyle bir konvoy yapmak. Düğün konvoyuna kişilerin araba ile katılmalarına izin vermedik. Son zamanlarda artan motosiklet kazaları, güvenli sürüş gibi şeylere de dikkat çekmek için böyle bir konvoy düzenledik. Motosiklet konvoyumuzun görüntüleri, sosyal medyaya yüklenmesinin ardından viral oldu. Herkes telefonla aradı. Konvoyu video çekenler olmuş. Bunları bizlerle paylaşan oldu. Epeyce ilgi gördü" dedi.

"İlk defa gelin motosikleti yaptık"

Heyecanlı ve güzel bir konvoy olduğunu belirten Bedrik, "Eşim Şimal’in bu durumdan haberi vardı ve hazırlıklıydı. Gelinliği ve ekipmanlarını ona göre hazırladı. Her zamanki gibi güvenlik önlemlerini aldı ve kaskına da duvak yaptı. O şekilde arkama bindi. Yaz sezonu gelince motosiklet sürüşleri biraz artıyor. Önlemsiz motosiklete binenler çok oluyor. Dikkatsiz sürücüler oluyor. Buna dikkat çekmek amaçlı bizim çalışmalarımız var. Burada düğünü de bahane ederek böyle bir konvoy düzenlemiş olduk" şeklinde konuştu.