banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş

Gördüğü kazayı evinin balkonundan spiker gibi anlattı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde evinin balkonunda otururken otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasına tanık olan vatandaş, kaza sonrasını adeta bir spiker gibi anlattı.

Haberde İnsan 22.07.2021, 16:00
Gördüğü kazayı evinin balkonundan spiker gibi anlattı
banner502

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde evinin balkonunda otururken otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasına tanık olan vatandaş, kaza sonrasını adeta bir spiker gibi anlattı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Karaağaç Bulvarı Ünal Ozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil ve motosiklette hafif maddi hasar meydana geldi. Kazayı evinin balkonundan gören bir vatandaş, o anları kayıt altına alarak olan biteni adeta bir spiker gibi anlattı. Vatandaş kaydettiği görüntüde, “Yer Karaağaç, cadde Ünal Ozan Caddesi üzerinde motorlu ile araba çarpıştı, kamuoyuna duyurulur. Olay yerinden geçen halk büyük bir merakla olayı izlemektedir. Bu kazayı ufak sıyrıklar ile atlatan motosiklet sürücüsü, polis ekipleri ile görüşüyor” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501