Gönüllülerden depremzede çocuklara moral

Kahramanmaraş merkezli iki büyük yıkıcı depremin ardından bölgeye gelen gönüllü ekiplerden bir grup, depremzede çocuklara oyunla moral verdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen şiddetli iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Yetişkinler depremin şokunu yaşarken, çocukların bundan etkilenmesi için gönüllüler farklı etkinlikler düzenliyor. Kilometrelerce uzaklıktan Kahramanmaraş’a gelen gönüllülerden bir grup, parkta topladıkları depremzede çocuklara oyunlarla moral veriyor. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, gönüllü ekiple birlikte oyun oynayan minikler, gülen yüzleri ve şakalaşmaları ile eğlenceli vakit geçiriyor.