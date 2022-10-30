Gönüllülerden askıda kıyafet kampanyası

Kahramanmaraş’ta gönüllü gençler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için her hafta bir mahallede askıda kıyafet kampanyası düzenliyor.

Belirlenen mahallelerde ihtiyaç sahipleri ve çocuklar için askıda kıyafet kampanyası başlatan gönüllüler, astıkları kıyafetin üzerine "ihtiyaç sahipleri alabilir" yazılı not asıyor. Gençler yaptıkları açıklamada, "İhtiyaç sahipleri için başlattığımız askıda kıyafet kampanyasının birçok yerde örnek alınmasını istiyoruz. Bu şekilde ihtiyaç sahipleri ihtiyacı olan kıyafetleri alarak, bir ihtiyaçları giderilmiş olur" dediler.