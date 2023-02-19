Gönüllüler depremzedeler için seferber olmaya devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kalan vatandaşlar için, çok sayıda sivil toplum kuruluşu sahada yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, depremzedelere yardıma koşan ve tek yürek olan Türkiye halkı, yaraların sarılması amacıyla da yardımlarına devam ediyor. Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde yapılan yardımlarla özelikle şehir merkezlerinde kalan depremzedelerin ihtiyaçları karşılanırken, köylerde kalan birçok vatandaşa yardımların ulaştırılması için STK’lar çalışmalarını sürdürüyor.

Köylerde kalan depremzedelere STK’lar ulaşıyor

Adıyaman’a bağlı Kesecik köyünde kalan vatandaşların yardımına merkezi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan İyilik Sensin Derneği gönüllüleri ulaştı. Gönüllüler birkaç ailenin ya tek çadırda, ya da traktör römorkların da kalmak zorunda kalan depremzedelere çadır temin etti. Gönüllüler çadırları da kurarken, soba, gıda ve hijyen malzemeleri de bölgeye ulaştırıldı.

Depremin ilk gününden bu yana sahada olduklarını ve yaraları sarmaya çalıştıklarını belirten, dernek gönüllülerinden Osman İzol, "Geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem sonrasında, depremde zarar gören vatandaşlarımız açısından ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Şimdi biz de Adıyaman’ın Kesecik köyüne geldik. Burada mağdur vatandaşlar köye sığınmışlar, biz de onlara çadır ve gıda malzemesi getirdik. Depremin ilk gününden bu yana İyilik Sensin Gönüllüleri olarak mümkün olduğu mertebede mağdurlara ulaşmaya çalışıyoruz ve yaralar tamamen sarılıncaya kadarda sahada olmaya devam edeceğiz. Köyümüze getirdiğimiz çadırları belirlenen noktalara kurduk. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi