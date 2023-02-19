Gönüllü öğretmenler depremzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki büyük deprem sonrası çocuklar için gönüllü öğretmenler seferber oluyor. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çocuklar için oyun alanları kuruldu.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde deprem travmasını atlatamayan binlerce çocuk için gönüllü öğretmenler seferber oluyor. Çadır kentlerde kurulan oyun alanlarında çocuklara yönelik oyunlar sergileniyor. Gün boyu çocuklarla ilgilenen gönüllüler, aynı zamanda ailelere de psikolojik destek veriyor. Ahmet Cengiz adlı çocuk, günlerdir oyunlar oynadığını belirterek, "Çok eğleniyorum. Depremden sonra öğretmenler bize çok oyun gösterdi. Çok mutluyum’’ dedi.