Gönüllü öğretmenler çadır kentlerdeki depremzedelere odun sobası üretiyor

Kırıkkale’de meslek lisesi öğretmenleri, deprem bölgelerinde vatandaşların kaldığı çadır kentler için odun sobası üretimine başladı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen illerdeki vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Deprem bölgelerindeki güvenli alanlara kurulan çadır kentlerde yaşayan vatandaşların soğuktan korunmaları amacıyla odun sobası üretimleri başladı. Kırıkkale Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, okulun atölyesinde gönüllü olarak çalışıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu’nun talimatıyla üretimi yapılan odun sobaları, yardım tırlarıyla depremin merkez üssü Pazarcık ilçesine gönderilecek.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Akpınar, deprem bölgelerinde kurulan çadır kentlerdeki depremzede vatandaşlar için meslek liselerimizde odun sobası üretimine başladıklarını ifade ederek, yeterli sayıda soba üretmek içinde çalışmaların devam edeceğini söyledi. Akpınar, gönüllü olarak çalışan öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.

Meslek lisesi öğretmeni Mehmet Aydoğmuş, "Biran önce yetiştirebildiğimiz kadar odun sobası yapıp depremzedelere göndereceğiz. Zamanımız kısıtlı sürekli çalışıyoruz" dedi.

Depremzede vatandaşlara yardımcı olmak için çalıştıklarını belirten öğretmen Ali Doğutaş, "Bu kısıtlı zamanda ne yapabiliriz, onun peşindeyiz. Oradaki insanlara karınca kararınca yardımcı olamaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.