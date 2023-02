Gönüllü öğretmen ve öğrenciler yaptıkları 100 adet sobayı deprem bölgesine yollayacak

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından, Bitlis’in Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile esnaf tarafından depremzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla soba üretimi yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği büyüyerek devam ediyor. Yaşanan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Bitlis ve ilçelerinde de depremzedelerin yaralarını sarmak için yoğun çaba sarf ediliyor. Yıkıcı depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığının talimatları üzerine Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğretmen ve öğrencileri ile Tatvanlı esnafın da katkılarıyla afet bölgelerindeki güvenli alanlara kurulan çadır kentlerde yaşayan vatandaşların soğuktan korunmaları amacıyla soba üretimi yapılıyor. Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ve esnafın soba imalat alanlarında yaklaşık 100 soba üretimi yapıldı. Afet bölgesinde kurulan çadırlarda kullanıma uygun üretilen sobaların, AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerindeki illere sevkiyatı sağlanıyor.

"Sobaları tamamladıktan sonra konteyner kabinlere de başlayacağız"

Okul Müdürü Saim Özçınar, yaşanan yıkıcı depremlerden dolayı üzgün olduklarını dile getirerek, depremzedelerin içini ısıtmak için gönüllü öğrenci, öğretmen ve esnafla seferber olarak ürettikleri 100 sobayı afet bölgesine göndereceklerini söyledi. Soba üretim ihtiyacından sonra mobil tuvalet üreteceklerini ifade eden Özçınar, "Ülkemizin yaşamış olduğu bu 2 büyük afetten sonra Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bizler de ne yapabiliriz veya nasıl bir katkı sunabiliriz diye düşündük. İlk olarak okulumuzda görev yapan öğretmenlerimizin ailelerine öğretmenler arasında sosyal fon oluşturarak bir katkıda bulunduk. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu soba üretimi projesi vardı. Biz de burada katkı sunmak istedik. Yaklaşık 100 soba üretimine başladık ve 1 haftadır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve Tatvanlı esnafımızın da katkısı ile bir an önce tamamlayıp deprem bölgesine göndereceğiz. Öğrencilerimiz tatillerini burada geçirdiler ve hepsi isteyerek geldi. Bazı malzeme eksiklerimiz vardı, il dışından temin etmeye çalıştık. Tabii zorluklarla bizler de karşılaştık ama esnafın da yardımıyla bir an önce tamamlayıp deprem bölgelerine göndereceğiz. Soba üretiminden sonra özellikle barınma ve bazı temel ihtiyaçları giderme, tuvalet ihtiyaçları için kabinler oluşturma gibi üretimlere de yakında başlayacağız. İlk önce sobaları tamamladıktan sonra konteyner kabinlere de bir an önce başlayacağız" dedi.

"Günlük 25-30 adet soba yapıyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığının tüm illere, depremzedelere soba üretimi yapmaları için talimat gönderdiğini belirten Metal Teknoloji Öğretmeni Muhsin Tunç ise, "Ülkemizin başında böyle bir olay yaşandığı için hepimiz üzgünüz. Bu süreçte ne yapabiliriz diye düşündük. Bakanlığın da talimatıyla soba yapmaya karar verdik. Bazı eksiklerimiz vardı ama sağ olsunlar esnafımız da bizlere yardım etti. Onların katkısı da çok büyük. Bu zor süreci bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerimiz var. Onlarla birlikte soba yapımına başladık. Daha önce öğrencilerimiz bunların eğitimini almıştılar. Bu eğitim istikametinde uygulamaya geçtik. Hem öğrencilerimiz için de iyi oldu çünkü bu vesile ile onlar da öğrenmiş oluyorlar hem de bu duruma katkıları oluyor. Depremden hemen sonra soba üretimine başlamaya karar verildi. Bölgede yoğun bir hammadde eksikliğinden dolayı biraz gecikme yaşadık. Fakat hammaddemiz elimize ulaştığı an seri üretime başladık. Günlük 25-30 adet soba yapıyoruz. Okul olarak 100 adet göndereceğiz. Bitlis Mesleki ve Teknik Lisesi ve Güroymak Mesleki ve Teknik Lisesi de üretim yapıyor. Daha sonra mobil tuvalet yapımına başlayacağız" diye konuştu.