Gönüllü öğretmen, depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek oluyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak çalışan Sait Kılıçsallayan, depremin ardından memleketi Kahramanmaraş’a gelerek depremzedelerin yaralarının sarılması için sahada gönüllü olarak görev yapıyor.

Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta yaraların sarılması için devlet millet iş birliğinde çalışmalar sürüyor. Şehirde bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor, bir taraftan da insani çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede AFAD koordinesinde birçok kurum olduğu gibi gönüllüler de çalışmalara katılıyor. Muğla’da beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan ve depremin meydana geldiği ilk saatlerden itibaren memleketi Kahramanmaraş’a gelen kurumun gönüllü arama-kurtarma ekibindeki Sait Kılıçsallayan da onlardan biri oldu. İlk önce arama-kurtarmada görev alan, şimdi de kırsal mahalleler de AFAD koordinesinde çalışan Kılıçsallayan, yaraların sarılmasına destek oluyor.

"Depremzedelerin kalbine dokunmaya çalışıyoruz"

Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Sait Kılıçsallayan, "AFAD’dan gönüllü olarak, bölgede eğitim neferi olarak Kahramanmaraş’taki depremzedelere ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle kırsal kesimlerde, kenar mahallelerde zor durumda olan depremzedelere, çocuklara, kadınlara, engellilere ulaşmaya çalışıp onların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Biraz da olsun onların kalbine dokunmaya çalışıyoruz ve tüm Kahramanmaraş’a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Gece gündüz uyumadan sahadayız ve bu zor günlerde bir eğitimci olarak tüm çocuklarımızın, gençlerimizin ve herkesin yanında sahada gönüllü olarak cansiparane koşturuyoruz ve koşturmaya da devam edeceğiz" dedi.