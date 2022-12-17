Gönüllü öğrenciler, minik kardeşlerinin yüreklerini ısıtıyor

Isıtan Eller projesi çerçevesinde Yenipazar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan gençler, ilmek ilmek ördükleri bere ve atkıları, köy okullarındaki öğrencilere hediye ederek soğuk kış günlerinde yürekleri ısıttı.

Aydın’ın Yenipazar ilçesindeki kız öğrenci yurdunda kalan gönüllü gençler, “Isıtan Eller” projesi ile ördükleri atkı ve bereler ile miniklerin yüreğini ısıtıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Yenipazar Kız Öğrenci Yurdu’nda yürütülen “Isıtan Eller” gönüllülük projesi ile yurtta kalan gönüllü öğrenciler tarafından örülen atkı ve bereler ise bölgedeki köy okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine hediye ediliyor. Havaların soğumasıyla birlikte köy okulundaki çocuklar için harekete geçen gençlerin örnek davranışı ise takdir topluyor.

Bu zamana kadar 30 öğrencinin yüreklerini ısıtan projede ördükleri atkı ve berelerini hediye paketi olarak hazırlayan gençler, Dereköy Mahallesi’nde bulunan anasınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Örülen atkı ve bereler ise miniklere teslim edildi. Minikler kendilerine hediye edilen atkı ve bereler karşısında duydukları mutluluğu, gülücükler saçarak ifade ederken, gönüllü gençler de yüz boyama etkinlikleriyle minik kardeşleriyle unutulmaz bir gün geçirdi.

“Hep beraber bu gönüllülük yolunda ilerliyoruz”

El emeği göz nuru örgülerini proje çerçevesinde minik öğrencilere ulaştırdıklarını ifade eden gönüllü öğrencilerden Emine Akgül; “Projemiz, zaten her sene Bakanlığımız koordinesinde gerçekleşen adı Isıtan Eller olan bir proje. Bu seneki yeni arkadaşlarımızla beraber yaklaşık 10 kişilik bir grubumuzla, derslerden boş kalan vakitlerimizde köy okulundaki minik kardeşlerimizin yüreklerini ısıtmak için atkı, bere örme kararı aldık. Atkı ve bereleri köy okulundaki minik kardeşlerimize götüreceğiz. Onların gönüllerini ısıtacağız, onlarla gönül bağı kuracağız. Geçen sene de aynı şekilde yaklaşık 15 kişilik bir grubumuzla bu projeyi gerçekleştirmiştik. Hep beraber bu gönüllülük yolunda ilerliyoruz. Bakanlığımız da bize her türlü desteği sağlıyor. Onun için de ayrıca Bakanımıza teşekkür ederiz” dedi.

“30 öğrencimizin eksikliklerini giderdik”

Gerçekleştirilen proje çerçevesinde bu zamana kadar toplamda 30 öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Yenipazar Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Sibel Dayanık, “Aziz milletimizin, devletimize ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza emanet ettiği, yurdumuzda barınan gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla milli, manevi değerlerine, gelişimlerine katkıda bulunmak için tarihini, inancını, kültürünü bilen şuuru yüksek ahlak sahibi ve değerlerine bağlı bir gençlik yetiştirmek için eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemekteyiz. Bakanımızın da büyük katkı ve destekleriyle sosyal sorumluluk projeleri ve gönül bağı etkinlikleri gerçekleştirmekteyiz. Bu etkinlikler çerçevesinde yer alan ‘Isıtan Eller’ projesi için öğrencilerimizin yurdumuzda açmış olduğumuz el sanatları kursunda yapmış oldukları atkı ve bereleri Yenipazar ilçemizdeki Dereköy Anaokulu’ndaki minik kardeşlerimize hediye edeceğiz. Onların yüreklerine dokunacağız. Yüzlerinde ve gönüllerinde tebessüm oluşturup, yüreklerini ısıtacağız. Biz bunun için yaklaşık 3 aydır, el sanatları kursumuzda hazırlığımızı yapıyoruz. Bu proje için 15 gönüllü öğrencimiz hazırlık yaptı. Bu zamana kadar peyderpey yaklaşık 30 öğrencimizin eksikliklerini giderdik. Bugün de 10 öğrencimizin daha yüreklerine dokunacağız” dedi.