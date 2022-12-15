Gönüllü öğrenciler bir araya geldi, köy okulunu adeta masal evine çevirdiler

Sivas’ta bir araya gelen gönüllü üniversite öğrencileri köy çocuklarının daha iyi bir ortamda eğitim alabilmeleri için köy okulunu boyayarak tadilat yaptı.

Sivas’ta faaliyet gösteren ve üniversite öğrencilerinden oluşan bir topluluk, renkli projelere imza atıyor. Bu çerçevede bir araya gelen yaklaşık 50 öğrenci, Ulaş ilçesine bağlı Bostankaya Köyünde bulunan köy okulunun tadilatını yaparak okulu boyadı. 15 kişilik mevcuda sahip İlkokulda okul duvarları rengarenk boyanarak üzerlerine çizimler yapıldı. Soğuk hava şartlarına rağmen üniversite öğrencileri okulu adeta baştan inşa etti. Tadilat ve tamirat işerini de yapan öğrenciler geride rengarenk bir köy okulu bıraktı. Gönüllü öğrenciler proje ile köydeki öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim almalarını amaçladı.

“Soğuk havaya rağmen 2 günüdür hummalı bir çalışma içerisindeyiz”

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve topluluk koordinatörü Deniz Gölbaşı, soğuk havaya rağmen 2 gündür köy okulunda çalıştıklarını belirterek, “Ulaş ilçesi Bostankaya köyünde bulunan köy okulunu boyuyoruz. Yaklaşık 50 gönüllü öğrencimizle beraber soğuk havada tadilat yapıyoruz. Soğuk havaya rağmen 2 günüdür hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Hem okulun içerisini hem de dış cephesini boyayıp öğrencilerin daha memnun olmaları açısından resimler ve figürlerde yaptık” dedi.