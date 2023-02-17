Gönüllü kuryeler depremzedelerin yardımına koşuyor

Deprem sonrası Hatay’ın İskenderun ilçesine gelen gönüllü kuryeler, yardımlara ulaşma güçlüğü çeken depremzedelere motorlarla ihtiyaçlarını ulaştırarak önemli bir destek sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin derinden etkilediği Hatay’ın İskenderun ilçesinde yüzlerce bina yıkıldı ve hasar aldı. Kentte kurulan yardım noktalarından vatandaşlar gıda, kıyafet ve kişisel hijyen malzemelerini temin edebiliyor. Kente uzak noktalarda bulunan ve yardım noktasına ulaşmakta güçlük çeken depremzedelerin yardımına da motorlu kuryeler koşuyor. Beylikdüzü Belediyesi tarafından oluşturulan ve İstanbul’dan kente gönüllü olarak gelen kuryeler, depremzedelere yardım götürüyor. Yardım noktasına gelen kuryeler motosikletlerine gıda ve hijyen ürünlerini yükleyerek köylere yardım götürüyor. 45 kişiden oluşan gönüllü kuryeler, havanın kararmasıyla kent merkezindeki adreslere yardımları ulaştırıyor.

"Kendi arkadaşlarımızla duygusal anlar yaşadık"

Depremzedeleri yardım götürdüğü sırada yaşadığı duygusal anları anlatan kuryelerden Bulut Ulucan, "Burada önemli olan bizim çocuklara ulaşabilmemiz. Yaklaşık 4 bin rakım yüksekliğe kadar çıktık. Burada elimizden geldiğince köylere gitmeye çalışıyoruz. Yetişkinler kendilerini birazda olsa idare edebiliyor. Bizim önceliğimiz burada biraz daha çocuklar ve kadınlar oldu. Elimizden geldiğince yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz hijyen malzemeleri daha sonra gıda ürünleri geliyor. Abdullah isminde bir çocukla tanıştım. Babaları Osmaniye’de enkaz altında kalmış. Başlarında bir anneleri var. Annesi babasının evine sığınmış. Orada Abdullah’ın ve kardeşlerinin durumunu görünce biraz zorlandık. Kendi arkadaşlarımızla duygusal anlar yaşadık. İçimizde fırtınalar kopuyor. Enkazdaki arama çalışmalarını gördüğümüz zaman içimizden bir can gidiyor" dedi.

Kurye ekibinin yönetimini sağlayan Hürriyet Sımsıkı ise, "Arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Bazı zamanlar yemek bile yiyemediklerini düşünebiliriz. Her arkadaşımız bireysel olarak motosikletlerini dolduruyor. İhtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyorlar. Kendi aralarında da koordine olarak ihtiyaç sahiplerini tespit ederek malzeme alarak o adrese gidiyorlar" şeklinde konuştu.

"Bezlerini, mamalarını, sütlerini taşımaya çalışıyoruz"

Her depremzedenin yardımına koşmaya çalıştıklarını vurgulayan kuryelerden Ömer Çatıkkaşlı da, "Buraya gelmeden önce gruplarda yardım için kurye arandığını duyduk. Biz de tereddüt etmeden kendi isimlerimizi verdik. Allah razı olsun bizimle beraber buraya çok arkadaşımız geldi. İnsan bazı zamanlarda ister istemez yutkunamıyor. Bazılarının ayağında ayakkabı yok, bazılarının çorapları yoktu. Bedenen yorgunluğu düşünmüyoruz artık. Bu enkazları görünce, altındaki canları düşündükçe ruhsal bir çöküntü başladı. Bazen kahvaltı yapmadan çevre köylere yardıma gitmek istiyoruz. Yetimler, öksüzler var; yaşlı olanlar, bakıma ihtiyacı olanlar var. Biz elimizden geldiği kadar bunların bezlerini, mamalarını, sütlerini taşımaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.