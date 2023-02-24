Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir araya gelen gönüllü kadınlar, depremzede çocuklar için kıyafet dikiyor.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezİnde (SAKEM) bir süre önce sona eren dikiş nakış kursunun öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremzedelere yardım maksatlı tekrar bir araya geldi.

26 gönüllü kadın depremzedeler için kıyafet dikmeye başlarken, malzemeler de hayırseverler tarafından sağlandı. Gönüllüler tarafından 18 koliden oluşturulan ilk yardımlar bölgeye gönderildi. Kurs öğreticisi Kübra Mesut, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem olmadan önce dikiş nakış kursunu tamamladıklarını söyledi. Depremden sonra gönüllü kadınların depremzedelere yardım için tekrar bir araya geldiğini ifade eden Mesut, "Kursumuz deprem öncesinde bitmişti. Bu deprem dolayısıyla tüm Türkiye seferber oldu. 26 arkadaşımız var burada. Gönüllü olarak bir faydamız olsun istedik. Biz de geçtiğimiz hafta Halk Eğitim Merkezi üzerinden depremzedelere ulaştırmak için uyku tulumu diktik. Bugün de çocuk giysileri dikiyoruz. Malatya Devlet Hastanesine göndereceğiz inşallah, çocuklar biraz mutlu olsunlar diye. Gelen arkadaşlarımızın hepsi gönüllü olarak geliyor. Kumaşlarımız internet üzerinden hibe ve bağış yoluyla geldi" dedi.

Hastanedeki depremzedeler için 18 kolinin gönderildiğini ifade eden Mesut, "Çocuklar çok mutlu olduğu için ’Onlara yönelelim’ dedik. Çünkü depremden en çok etkilenenler onlar oldu. Amacımız bu travmayı hafif olarak atlatmalarına yardımcı olmamız" diye konuştu.

Gönüllü kadınlardan Firdevs Yavuz da, "Bu deprem olayından sonra arkadaşlarla anlaşıp kumaş aldığımız yerlerden hibe kumaş istedik. Allah razı olsun tereddüt etmeden bize gönderdiler. Şu anda ortalama 30-35 takım kıyafet dikerek deprem bölgelerine göndereceğiz" şeklinde konuştu.

Yavuz, evinde kendi imkanları ile yaptığı 17 takımı daha önceden gönderdiğini de sözlerine ekledi.