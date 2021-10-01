Gönüllü itfaiyecilik teşvik ediliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Digi-FIRE isimli projenin kapanış programı, Başkan Alinur Aktaş’ın katıldığı ulusal kongre programıyla yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nca hazırlanan Uludağ Üniversitesi, Bursa Gönüllü İtfaiyeciler Derneği ve Konya Tüm Gönüllü İtfaiyeciler Derneği’nin yanı sıra Almanya, İspanya ve Romanya’dan itfaiye ve kurtarma birliklerinin ortaklığıyla hayata geçirilen ‘Digi-FIRE’ projesi, kapanış toplantısı Merinos AKKM’de yapıldı. ‘Gönüllü İtfaiyeciler için Dijital Destek’ adıyla hazırlanan eğitim projesi için Avrupa Birliği fonlarından kaynak kullanıldı. Proje ile Bursa ve Türkiye’deki gönüllü itfaiyeciler için uzaktan eğitim portalı oluşturulması hedeflendi.

Projenin kapanış toplantısına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bütün itfaiyecilerin İtfaiye Haftası’nı kutladı. Bursa’nın 3 milyon nüfuslu, 700”ü kırsal olmak üzere 1058 mahallesi olan, 11 bin kilometrekare alana sahip ve 18 tane organize sanayi bölgesini barındıran bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, tüm bölgelere yetişmenin ve anında olay yerinde olmanın mümkün olmadığını belirtti. Başkan Aktaş, gönüllülük esasının Avrupa’da yaygın bir sistem olduğunu, buna benzer uygulamaları Türkiye’de ve Bursa’da da geliştirmek gerektiğini ifade etti. Şimdiye kadar yapılan çalışmalara destek olan tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Başkan Aktaş, yapılan harika işleri İzmir ve Elazığ depremlerinde, Antalya ve civarındaki yangınlarda, Batı Karadeniz’deki sel felaketinde gördüklerini dile getirdi.

Gönüllüler her yerde

Gençlik Spor Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan gönüllülük hareketi hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, sayının kısa sürede 1700’lere ulaştığını, 15 yaşından 70 yaşına kadar her yaştan ve kesimden gönüllülerin çalışmalara katıldığını söyledi. Başkan Aktaş, “Gönüllülük, ait olduğumuz şehre maddi karşılık beklemeden hizmet ekmektir. Bu hepimizin bir borcudur. Kentlilik bilinci budur. Aynı oluşumu itfaiye teşkilatı bünyesinde de oluşturmayı arzuluyoruz. Elbette itfaiye teknik bir konu. Bu teknik konunun icrasıyla alakalı günün gelişen şartları var. Şehir büyüyor, teknoloji gelişiyor. Bu noktada iyi bir altyapı oluşturmak ve bu altyapıyı devamlı geliştirmek gerekiyor. Önümüzdeki günlerde yeni araç alımları, yeni itfaiye noktalarımızla farklı hamlelerimiz olacak. Bursa özelinde günde 50-70 arası itfaiyeyi ilgilendiren olaylar yaşanıyor. 520 civarında personelimiz var. Bu sayıyı da arttıracağız. Ama yine şehrin dört bir yanına yetişmek mümkün değil. Gönüllü itfaiyecilik bu yüzden önemli “ dedi.

Digifire çalışmasını şehrin herhangi bir noktasındaki olaya daha kısa sürede müdahale edilmesi noktasında önemsediklerini belirten Başkan Aktaş, “Bunun ardından yeni çalışmalara start verilecek. Sistemimizi ve ekibimizi sürekli güncellemeliyiz. Projeye katkı ve destek sunan kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. İnşallah hiç yangın ve itfaiye olayı olmasın. Ama 3 milyon nüfusun yaşadığı bir şehirde bulunuyoruz. Şehirler gelişiyor ve büyüyor. Bu tür istenmeyen olayların sadece itfaiye teşkilatıyla sonlandırılması mümkün değil. Hepimiz birer gönüllü itfaiyeci olarak bilinçli olmalıyız. Muhtarından vatandaşına kadar herkesin bu konuda bir altyapısı olmalı. İtfaiye haftası kutlu olsun” diye konuştu.

Ayrıca İtfaiye Amiri Recep Aydın tarafından ‘Digifire’ projesi ve diğer çalışmalar hakkında bilgi verildi. Program ulusal kongre kapsamındaki son oturumla devam etti.