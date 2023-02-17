Gönüllü berber ve kuaförlerden depremzedelere kişisel bakım desteği

Kozan Berberler ve Kuaförler Odası üyesi gönüllüler, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından memleketlerini terk ederek ilçedeki devlet yurtlarında konaklayan depremzedelerin ücretsiz kişisel bakımlarını gerçekleştirdi.

Kozan KYK yurduna Kahramanmaraş, Hatay bölgesinden gelen depremzedeler, gönüllü berberlerin desteği ile saç sakal tıraşı oldu. Deprem bölgesinde evleri yıkıldığı yada ağır hasarlı olduğu için şehir değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade eden depremzedeler, kendilerine sunular barın imkanı için devlete ve verilen destekler için de vatandaşlara teşekkür etti.

Kozan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Zahide Azgın, devletle el ele vererek hep birlikte yaraların sarılacağını ifade ederek, “Gönüllü berberler olarak ilçemize gelen depremzedelere yardımcı olmak destek olmak istedik. Deprem bölgesinden zorlu şartlardan ilçemize gelen vatandaşlarımıza destek olmak istedik. Gönüllü berberler olarak geldik. Allah’ım devletimize zeval vermesin. Hep birlikte dayanışma içinde yaralarımızı saracağız” dedi.

Kahramanmaraş ve çevresinden gelen depremzedeler ise yapılan çalışma teşekkür ederek bir daha böyle acılan yaşanmaması için dua etti.