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Gönül Mimarları İnisiyatifinden Türkiye’nin korona virüs mücadelesine teşekkür

BURADA GRUP ADINA AÇIKLAMA YAPAN AÇIKLAMA YAPAN GÖNÜL MİMARLARI İNİSİYATİFİ BASIN SÖZCÜSÜ ABDULKADİR ARSLANOĞLU, BÜTÜN DÜNYA’YI ETKİSİ ALTINA ALAN COVİT 19 SALGINI, ORTAYA ÇIKTIĞI ANDAN ŞİMDİYE KADAR, DÜNYA GENELİNDE YÜZ BİNLERCE İNSANIN ÖLÜMÜNE VE YÜZLERCE MİLYAR DOLARLIK MADDİ BİR KAYBA SEBEP OLDUĞUNU İFADE ETTİ.

Gönül Mimarları İnisiyatifinden Türkiye’nin korona virüs mücadelesine teşekkür

BURADA GRUP ADINA AÇIKLAMA YAPAN AÇIKLAMA YAPAN GÖNÜL MİMARLARI İNİSİYATİFİ BASIN SÖZCÜSÜ ABDULKADİR ARSLANOĞLU, BÜTÜN DÜNYA’YI ETKİSİ ALTINA ALAN COVİT 19 SALGINI, ORTAYA ÇIKTIĞI ANDAN ŞİMDİYE KADAR, DÜNYA GENELİNDE YÜZ BİNLERCE İNSANIN ÖLÜMÜNE VE YÜZLERCE MİLYAR DOLARLIK MADDİ BİR KAYBA SEBEP OLDUĞUNU İFADE ETTİ.

06 Haziran 2020 Cumartesi 16:49
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Gönül Mimarları İnisiyatifinden Türkiye’nin korona virüs mücadelesine teşekkür

Gönül Mimarları İnisiyatifi üyeleri, Türkiye’nin yeni tip korona virüs sürecinde verdiği mücadele için teşekkür açıklamasında bulundu.

Diyarbakır’da şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri, kanaat önderleri, yazar, esnaf ve vatandaşlardan oluşan Gönül Mimarları İnisiyatifi üyeleri ellerinde Türk bayraklarıyla Yenişehir ilçesinde, sosyal mesafe kuralına uyarak bir araya geldi. Burada grup adına açıklama yapan Gönül Mimarları İnisiyatifi Basın Sözcüsü Abdulkadir Arslanoğlu, bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ortaya çıktığı andan şimdiye kadar, dünya genelinde yüz binlerce insanın ölümüne ve yüzlerce milyar dolarlık maddi bir kayba sebep olduğunu söyledi. Arslanoğlu, "Şüphesiz bu gidişattan ülkemiz de etkilenmiş, salgından payına düşeni almıştır. Ancak bir farkla, şanlı devletimiz, bu küresel afeti, hiçbir dünya devletine nasip olmayacak bir tedbir, temkin, dikkat, sürat, hesap, öngörü, istişare ve başarı ile yönetmiştir. Dünyanın süper gücü diye geçinen ülkeler bu süreçte çuvallamış, bocalamış, yaptıkları nakıs mücadeleyi de yüzlerine gözlerine bulaştırmışlardır. Birçokları, düştükleri bu acizlik ve çaresizlik kuyusundan, Türkiye sayesinde çıkabilmişlerdir. İhtiyaçları olan tıbbi malzeme, dezenfektan, tulum, maske ve benzeri teçhizat kendilerine kargo uçakları marifetiyle, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından ulaştırılmıştır. Dün olduğu gibi bu gün de dünyanın neresinde dara düşmüş bir çaresiz varsa, devletimiz imkanları ölçüsünde o ülkeye el uzatmış, yardımcı ve destek olmuştur. Bu küresel afeti ve doğurduğu krizi en başarılı bir şekilde yöneten, krizi kendi ülkesinde başarıyla yönetirken, bir yandan da zorda olan ülkelere şefkat ve yardım elini uzatmaktan geri durmayan bu şerefli ve şanlı devletin, yani Türkiye Cumhuriyetinin bir vatandaşı olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bu devletin adı şanlı diye yazılır, Türkiye Cumhuriyeti diye okunur" dedi.

"Allah devletimize, milletimize liderlerimize zeval vermesin"

Peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır’dan bütün dünyaya seslendiklerini aktaran Arslanoğlu, “Bu zor süreci hünerle yöneten başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanımız Prof. Ziya Selçuk’a bakanlıkların çalışanlarına ve nihayet devletin bütün bu kurum ve kuruluşlarının, kusursuz bir biçimde çalışmasını sağlayan, bu uğurda gecesini gündüzüne katan, bir kaç saatlik uyku ile yetinip, bütün mesaisini milletine hasreden liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a müteşekkiriz, minnettarız, duacıyız. Allah devletimize, milletimize ve liderimize zeval vermesin" diye konuştu.

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