Gönül gözü ile annelik yapıyor

Bedensel engelli eşi ile mutlu bir beraberliği olan görme engelli Cezminur Çınar, bu mutluluğu iki çocukla taçlandırdı. Oğlunun ev kazası nedeniyle bir gözünü kaybetmesi sonrası büyük bir üzüntü yaşayan Çınar, bu süre zarfında kansere de yakalandı ancak hayata küsmedi. Zorluklara rağmen gönül gözü ile çocuklarına bakan anne Çınar, “Görme engelli olduğum için anne olduğumda beni yargılayan insanlar oldu. Hastanede beni görüp ‘Şuna bak; gözü görmüyor, bir de ikinci çocuğu yapıyor’ diyenler olmuştu. Hayat baki değil. Biz bir gün yanlarından ayrılırsak iki kardeş birbirine destek olsun istiyoruz” dedi.

İzmir Buca’da yaşayan görme engelli Cezminur Çınar (43) ve bedensel engelli eşi Efkan Çınar’ın (44), 11 yıl önce ilk çocukları Mustafa Onur Çınar, 9 yıl önce de ikinci çocukları Gül Ayşe dünyaya geldi. Ancak sevgileriyle engelleri aşan çiftin mutluluğuna, oğulları Mustafa Onur’un sol gözünü kaybetmesiyle gölge düştü. Henüz 2,5 yaşındayken babaannesinin bulaşık makinesindeki tellerin üzerine düşen küçük Mustafa, bir gözünü kaybetti. Büyük bir üzüntü yaşayan anne Çınar, bu süre zarfında meme kanserine de yakalandı. Yaşanan tüm olumsuzluklara karşın mücadele etmeye devam eden Cezminur Çınar, “Biz iyi bir aileyiz. ’Biz bize yeteriz’ derler ya, işte öyle. Çocuklarımı ve eşimi çok seviyorum. Birbirimize destek oluyoruz. Görme engelli olduğum için anne olduğumda beni yargılayan insanlar oldu. İkinci bebeğimi doğurduğumda hastanede beni görüp ‘Şuna bak; gözü görmüyor, bir de ikinci çocuğu yapıyor’ diyenler olmuştu. O zaman kayınvalidem o insanlara tepki göstermişti. Hayat baki değil. Biz bir gün yanlarından ayrılırsak iki kardeş birbirine destek olsun istiyoruz” diye konuştu.

Oğlu, annesinin kaderini yaşadı

Halk arasında ‘tavukkarası’ diye bilinen rahatsızlık nedeniyle doğuştan görme engelli olduğunu ifade eden Cezminur Çınar, hikayesini şu sözlerle anlattı: “Eşim de bedensel engelli ama iki çocuğumuz da sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Oğlum Mustafa, 2,5 yaşına kadar sağlıklı bir çocuktu. Benim rahatsızlığım nedeniyle gözlerini sık sık kontrol ediyorduk ve hiçbir zaman sorun çıkmıyordu. 2,5 yaşına geldiğinde ev kazası geçirerek sol gözünü kaybetti. 4 yıl boyunca hastanelere gittik geldik ancak sonuç alamadık. Çok üzüldüm, yıkıldım. ‘Benim gözüm görmüyor. Görme engelli olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Çocuğum da yaşamasın’ dedim ama bir gözünü kaybetti. Bu süre zarfında 1. evre meme kanserine de yakalandım. Şu anda tedavi görüyorum.”

“Şimdi onlar bana yardımcı oluyor”

Tüm sorunlara rağmen mutlu bir aile oldukların vurgulayan Çınar, “İki çocuğum da artık büyüdü. Şimdi çocuklarım bana yardımcı oluyor. İlaçlarımı getiriyorlar, camlar kirlenince haber verip ‘temizleyelim’ diyorlar. Anne olmak çok güzel bir duygu. Her kadının bu duyguyu yaşamasını isterim. Eşim de her zaman bana destek oluyor. Ben ona ayak oluyorum, o da bana göz oluyor. Birbirimizi tamamlıyoruz” sözlerine yer verdi.

Mendil satarak ailesini geçindiriyor

Baba Efkan Çınar, Konak ilçesinde mendil satarak ailesinin geçimini sağlıyor. Anne Cezminur Çınar ise hem ev işlerine koşturuyor hem de çocuklarına bakıyor.