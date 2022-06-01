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Göle’de yürek ısıtan görüntü
Ardahan’ın Göle ilçesinde otomobilin altında sıkışan köpek vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Haberde İnsan 01.06.2022, 16:54
Ardahan’ın Göle ilçesinde otomobilin altında sıkışan köpek vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, yürekleri ısıtan görüntü Göle’de yaşandı. Göle ilçe merkezinde park halindeki aracın altında sıkışan köpeğin acı çektiğini gören vatandaşlar aracı kaldırarak sıkışan köpeği kurtardı. Aracın altında güçlükle çıkabilen köpek gözden kayboldu.