Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, basın mensupları ile bir araya geldi

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yerel basının büyük ilgi gösterdiği toplantıda Gölbaşı’nda hayata geçecek projeler masaya yatırıldı.

Ankara yerel basını ile düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek belediye olarak basınla uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Kahvaltı öncesi gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çekerek konuşmasına başlayan Başkan Ramazan Şimşek “Bu ülke ve dünyadaki insanların haber almasını sağlayan sizlersiniz. Yaz, kış, yağmur, çamur demeden vatandaşlara dünyada olan bitenleri taşıyan sizlersiniz. Ben hepinize emekleriniz sebebiyle teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Gölbaşı’ndaki yerel basınımız özelinde bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Ben bu bozkırda doğmuş burada yaşayan ve burada ölecek bir belediye başkanıyım. Bu bozkır bana çok güzel şeyler öğretti. Bu bozkırın gelişmesi için elimizden geleni sizler ile el ele yapacağız” dedi.