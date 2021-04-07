banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına talip!
Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına talip!
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın

Göçükte ölen madenci gözyaşlarıyla toprağa verildi

Zonguldak’ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte ölen 45 yaşındaki Salif Zıvalı gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haberde İnsan 07.04.2021, 12:47
1
Göçükte ölen madenci gözyaşlarıyla toprağa verildi

Zonguldak’ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte ölen 45 yaşındaki Salif Zıvalı gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi’nde ruhsatsız olarak açılan maden ocağında dün akşamüzeri göçük meydana geldi. Göçükte 45 yaşındaki madenci Salif Zıvalı göçük altında kaldı.

Zıvalı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi hastane morgundan alınan işçi helallik alınmak üzere evinin önüne getirildi.

Cenaze, yapılan duaların ardından mahalledeki camiye getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İşçinin bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
18°
az bulutlu