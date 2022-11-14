Göçerlerin yayladan dönüş yolculuğu başladı

Havaların soğumasıyla beraber Van, Bitlis gibi illerden gelerek Batman-Hasankeyf karayolu üzerinden Mardin’in Nusaybin ilçesi yaylalarına giden göçerlerin zorlu kış yolculuğu başladı.

Bazen karayolunu, bazen de arazi ve dağlık alanlardan geçerken çoğu zorluklarla karşı karşıya gelen göçerler, hayvanlarına verimli otlaklar bulmak için yılın farklı dönemlerinde göç etmek durumunda kalıyor. Batman’da Hasankeyf karayolu güzergahını kullanarak buradan Mardin’in Nusaybin ilçesi yaylalarına giden göçerlerin zorlu kış yolculuğu sürüyor.

Batman’ın Hasankeyf ilçesinden geçip Mardin’e giden göçerler, Doğu Anadolu yaylalarının iklim yapısının süt ve süt ürünlerine önemli katkı sağladığını belirtti.

Yolculuklarının yaklaşık 30 gün sürdüğünü aktaran göçerler, havaların soğuduğu için dönüş yolculuğuna başladıklarını ifade etti.