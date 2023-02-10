Göçer Apartmanı’nın enkazından 104. saatte kurtarıldı

Kahramanmaraş depremli iki büyük deprem sonrasında Adıyaman’da Göçer Apartmanı çöktü. 104.saatte Vesile ve Eyüp Ak çiftine sağlıklı ulaşıldı. Enkazın altından ilk olarak Eyüp Ak (60) çıkarıldı. Vesile Ak’ın çıkarılmasına çalışılıyor

10 şehri yıkan depremde Adıyaman’da Göçer apartmanı yıkıldı. Enkaz altında yaralılar bulunduğu ihbarı üzerine ses dinlemesi yapıldı. Vesile ve Eyüp Ak çiftinin enkaz altında belirlendi. Zamanla yarış başladı ve Jandarma Arama ve AFAD ile sivil arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında hummalı çalışma sonrası önce Eyüp Ak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. UMKE ekipleri termal battaniyeye sardıkları Ak’ı kurtarma ekiplerinin yardımıyla ambulansa ve daha sonra hastaneye sevk ettiler.

Vesile Ak’ın çıkarılması için enkaz üstündeki görevlilerin bir kısmı indirildi, sürekli ses dinlemesi yapılıyor.