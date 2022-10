GMİS, taban delege seçimlerinin ilk günü tamamlandı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Şubelerinin taban delege seçimlerinin ilk günü olan 4 Ekim 2022 tarihinde Karadon Şube ile Armutçuk Şube taban delege seçimleri yapıldı.

Karadon Şube Gelik Seçim Bölgesi ile Karadon Kilimli Seçim Bölgesi taban delege seçimleri ve Armutçuk Şube taban delege seçimlerinde iki listeli seçimler yapıldı. Karadon Şube Gelik Bölgesi taban delege seçimlerinde Genel Başkan Hakan Yeşil ile eski Genel Başkanlardan Eyüp Alabaş’ın listeleri yarıştı. Genel Başkan Hakan Yeşil’in listesi madencilerden 596 oy alırken Eyüp Alabaş’ın listesi ise 395 oy aldı. Bu sonuçla Genel Başkan Hakan Yeşil’in listesi seçimleri kazanmış oldu.

Karadon Şube Kilimli Seçim Bölgesi’nde ise Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız ile Amelebirliği Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Yiğit’in listeleri yarıştı. Volkan Yıldız’ın 541 oy alan listesinin karşısında Yalçın Yiğit’in listesi 849 oy alarak taban delege seçimini kazandı. Armutçuk Şube seçim bölgesinde ise Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile Şube Başkanı Temel Eşgün’ün listeleri ile seçime gidildi. 603 oy alan Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu’nun listesi, 266 oy alan Temel Eşgün karşısında seçimi kazandı.

Genel Başkan Yeşil kazandı, Gelik’te coşku yaşandı

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil’in kazandığı Karadon Şube Gelik seçim bölgesinde seçim sonuçlarının belli olmasıyla büyük bir coşku yaşandı. Madenciler Hakan Yeşil ve ekibini alkışlarla ve sloganlarla kutladı. Madencilere hitaben bir teşekkür konuşması yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Çok değerli madenci kardeşlerim, dostlarım, yoldaşlarım. Sizleri sendikamız ve şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Haklı mücadelemizin gururunu yaşıyoruz şu an. Yaklaşık 2 aydır sahalardayız. Biz ötekileştirmedik. Biz ayrıştırmadık. Biz birleştirici olduk. Ayrışmayalım, kol kola gelelim dedik. Bundan sonra da izlediğimiz bu yolda kaldığımız yerden hep birlikte devam edeceğiz. Güçlü bir sendikanın yolu el ele, kol kola, omuz omuza yan yana gelmekle olur. Bunu siz başardınız. Her şart altında başardınız. Ben her şey için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sendikamızı daha da güçlendirmek, maden işçisinin daha iyi çalışma şartlarında yaşanabilir ücretleri için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizin içinde var mısınız? Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyorum” dedi.

GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş, “3 vardiya buralardayız. Hepiniz yoruldunuz. Hepiniz hakkınızı helal edin. Seçimi kazanan maden işçisidir. Hepinizi tebrik ediyorum” dedi. GMİS Karadon Şube Teşkilat Sekreteri Tevfik İncebacak ise, “Değerli arkadaşlarım, kardeşlerim. Sizler bize destek oldunuz güvendiniz. 2018’de olduğu gibi bugünde hep beraber başardık. Sizlerle aynı gururu yaşıyor, hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Gelik’ten Sendika Genel Merkezi’ne gelen Genel Başkan Hakan Yeşil burada da maden işçileri tarafından meşaleler, konfetiler ve sloganlarla karşılandı. Burada Genel Başkan Hakan Yeşil ve Karadon Şube Kilimli seçim bölgesinde taban delege seçimlerini kazanan Yalçın Yiğit ile birbirlerini tebrik etti. Makamına geçen Yeşil, kendisini karşılayan madencilere bir kez daha teşekkür etti.

GMİS taban delege seçimlerinde listesi Armutçuk Şube taban delege seçimini kazanan GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu destek verenlere ve maden işçilerine teşekkür etti. Mutlu, “Armutçuk taban delege seçimleri sürecinde bizlere maddi manevi destek veren verdikleri oylarla bize Armutçuk’ta tarihi bir farkla seçim almanın gururunu yaşatan tüm dostlarımıza, yoldaşlarımıza, gönüldaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah herbirinizden razı olsun. Rabbim bizleri bize güvenenlere, bizden umudu olanlara mahcup etmesin” dedi.