banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Japonya'dan yapay zekaya 4,4 milyar dolar yatırım
Japonya'dan yapay zekaya 4,4 milyar dolar yatırım
Canlı yayında maaşına zam istedi!
Canlı yayında maaşına zam istedi!
Bulgaristan'da seçimi Rumen Radev kazandı
Bulgaristan'da seçimi Rumen Radev kazandı
Kadir İnanır'ın son durumuyla ilgili açıklama geldi
Kadir İnanır'ın son durumuyla ilgili açıklama geldi

Giyimiyle dikkat çekiyor, müşteriler sadece onu tercih ediyor

Sakarya’nın Karasu ilçesinde çay ocağı işletmeciliği yapan “Muhtar” lakaplı 55 yaşındaki Aydın Birinci, takım elbiseli, papyonlu servisi ve güler yüzlülüğüyle müşterilerinin tercihi oluyor. Çay ocağında üç patron eskittiğini fakat kendisinin işletmede demirbaş kaldığını belirten Birinci, “Kalp hastasıyım, işi bıraktım, ocağın müşterisi kesildi. Israrla geri geldim” diyerek müşterilerine bağlılığını da ortaya koyuyor.

Haberde İnsan 22.11.2021, 11:57
Giyimiyle dikkat çekiyor, müşteriler sadece onu tercih ediyor

Sakarya’nın Karasu ilçesinde çay ocağı işletmeciliği yapan “Muhtar” lakaplı 55 yaşındaki Aydın Birinci, takım elbiseli, papyonlu servisi ve güler yüzlülüğüyle müşterilerinin tercihi oluyor. Çay ocağında üç patron eskittiğini fakat kendisinin işletmede demirbaş kaldığını belirten Birinci, “Kalp hastasıyım, işi bıraktım, ocağın müşterisi kesildi. Israrla geri geldim” diyerek müşterilerine bağlılığını da ortaya koyuyor.

Karasu’nun İncilli Mahallesi Merkez Çarşılı Camii altında çay ocağı işletmeciliği yapan Aydın Birinci, giyimi, tatlı dili ve hizmet prensibiyle dikkat çekiyor. Ütülü pantolonu, renkli gömlekleri, barmen yeleği, papyonuyla ve cilalı ayakkabılarıyla servis yapan “Muhtar” lakaplı 55 yaşındaki Aydın Birinci olmadığında, müşteriler çay ocağına gitmiyor ve çay satışları düşüyor. Üç yıldır Karasu’da çay servisi yaptığını fakat 16 yıldır aynı kıyafet düzeniyle hizmet verdiğini ve giyiminden hiç ödün vermediğini belirten Birinci, “Şu an çalıştığım çay ocağının ilk patronu dükkanı devretti. Ben de birkaç gün yardım için onun yanındaydım. Ayrılınca işletmeci beni arayarak geri dönmemi istedi. Ben olmayınca satışlar sıfıra inmiş ve müşteriler ben olmazsam çay içmeyeceklerini söylemiş. Ben de mecbur kaldım yeniden işe döndüm” dedi.

Kalp hastası olduğu için çalışmak istemediğini ama müşterilerini kıramadığı için sağlığını hiçe sayarak yeniden servis yapmaya başladığını ifade eden ‘Muhtar’ lakaplı Aydın Birinci, “Bu çay ocağı üç kez işletmeci değiştirdi. Ama ben demirbaş gibi kaldım. İşletmeyi devralan kişi, benim de kalmamı şart koşarak devralıyor. Paraya pula bakmadan ben de kalıyorum burada” diye konuştu.

Müşterime saygımdan temiz giyiniyorum

Kıyafetine alışık olmayanların kendisini çay ocağı personeli olmadığını düşünerek etrafa bakındığını ve garson aradığını belirten Birinci, “Benim servis yaptığımı görünce şaşırıyorlar. Sonra o kişiler bir daha bir daha gelmeye başlıyor. Ben müşterime saygımdan temiz giyiniyorum, karşılarına bu halimle çıkmaktan onur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Müşteri sadece onu istiyor

Merkez Çay Ocağı işletmecisi Sezgin Şahin ise “Bu çay ocağını sadece Aydın Abi olduğu için aldım. Buranın iki yıldır müşterisiydim, onunla çalışmak istedim. ‘Sen burada kalacaksan ocağı devralacağım, o şartla’ dedim. Kabul etti. İyi ki de aldım. Abi kardeş gibi çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Lüks restoranlarda bulamayacağımız tavırla bize yaklaşıyor

Çay ocağı müşterisi Mahmut Ayar da, “İlgisi, alakası, bize hatır sorması muhteşem. Lüks restoranlarda bile bulamayacağımız bir tavırla müşterilerine yaklaşıyor” derken, Zeki Tetik, “Aydın Ağabey, kahvecilerin kralı. Kendisinden çok memnunuz. Sadece onun için geliyoruz” diye konuştu.

Giyimiyle fark oluşturuyor

Müşterilerden Süleyman Yavuzyiğit ise “Kendisi bu işin erbabı. Sadece onun çayını içiyorum. Davranışı şahane. Tam bir esnaf. Sanatını, paranın önüne geçirenlerden” diyerek memnuniyetini dile getirirken esnaflardan Ahmet Karakaş da “İşini layıkıyla yapıyor. Onu çok seviyoruz. Çayı da çok güzel. Giyimiyle fark oluşturuyor” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 12 9
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 11 15
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7