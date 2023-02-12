Giyim bankası depremzedelerin hizmetinde

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde depremzedeler için kurduğu giyim bankası hizmet vermeye başladı. Depremzedelerin giysi ve ayakkabılardan oluşan giyecek ihtiyaçları mağazadan karşılanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgelerinden Antalya’ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde kurduğu ve 2 mağazadan oluşan Giyim Bankası hizmet vermeye başladı. Deprem bölgesinden Antalya’ya gelen afetzedelerin giyim ihtiyaçlarını karşılamak için Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iki büyük mağaza ivedi şekilde hazırlanarak konfeksiyon haline getirildi.

Tüm giyim ihtiyaçları karşılanıyor

Giyim mağazalarında monttan paltoya, iç çamaşırından eldivene, ayakkabıdan bebek kıyafetlerine varıncaya kadar yaş ve ürün gruplarına göre tek tek ayrılarak raflara yerleştirildi. Depremzedeler ihtiyaç kıyafet listeleri görevli personeller tarafından anında temin ediliyor. Ayrıca depremzedeler için bekleme çadırı kurularak sıcak çay ikramı da yapılıyor.

Giysi bağışları Doğu Garajı’na

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yardımseverlerin kullanılabilir durumdaki giysi bağışlarını Doğu Garajı Giyim Mağazası’na bağışlayabileceğini söyledi.

Cam Piramit’te temel ihtiyaçlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi Cam Piramit Afet Yardım Toplama Merkezi’nde de Antalya’ya ulaşan depremzedelerin ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Gönüllü vatandaşların yardımlarıyla toplanan temel ihtiyaç malzemeleri depremzedelerin ihtiyaçlarına göre belirleniyor. Özenli bir şekilde hazırlanıp paketlenen ihtiyaçlar bekletilmeden depremzede vatandaşlara teslim ediliyor.