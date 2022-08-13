Girişimci kadın otomobilini sattı, 9 kişiye istihdam sağladı

Kahramanmaraş’ta girişimci ev hanımı, otomobilini satarak kurduğu işte 9 kişiye de istihdam sağladı.

Kahramanmaraş’ta yaşayan evli ve bir çocuk annesi Hatice Akdemir, yaklaşık 5 yıl önce ekonomik olarak zor duruma düştü. Kocasının da katkısıyla kullandığı 30 bin liralık otomobili satıp sermaye yapan girişimci kadın, küçük ev aletleri satmak istedi. İş yerine yaklaşık 50 parça ürün bırakan ve yoldan geçen vatandaşları iş yerine çağırarak satış yapan kadın, işini büyüterek ürün kapasitesini on binlere çıkardı.

Girişimci olup ev ekonomilerine katkı sağlamak isteyen kadınların korkmadan ticarete atılması gerektiğini ifade eden Akdemir, “Sıkıntılı bir dönemden geçiyorduk o dönemde yapacak pek bir şey yoktu. Bir aracımız vardı değeri 30 bin lira ve o aracı satıp bu işe başladık. Bulunduğumuz mevki zor bir yerdi ve yeni bir yerdi. Ben olmaz görüşündeydim ancak zamanla oldu. İş yerimiz o zaman açtığımızda küçük bir bölümünü kullanmıştık ve sonrasında 50 ürün bırakarak satmaya başladık. Şu anda yaklaşık 15 bin ürün çeşidimiz mevcut. Bayanlar hiç korkmasınlar. Ben daha önce hiç çalışmamıştım ve yeni bir yerleşim yeri olduğu içinde zorlandım. Kapının önünden insanları çağırıp gelmelerini istedim. Burada bir eve ne lazımsa var. Kovadan, bardağa çoraptan saate kadar her şey mevcut. Biz fiyatlarımızı minimum tutmaya çalışıyoruz” dedi.

Bir müşteri ise hem ürünlerden hem de girişimci kadından memnun olduğunu ifade etti.