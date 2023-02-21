Girişimci kadın hayaline kavuştu

KOSGEB’den aldığı hibe ile Fason üretim atölyesi kuran Meryem Aşkın günlük 5 bin adet tek kullanımlık çorap üretip otel ve tersanelere satıyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Zonguldak Müdürlüğü’nden aldığı destekle hayallerini gerçekleştiren Meryem Aşkın “Hedefim ilk olarak 50 işçi çalıştırarak, kendi çorap markamı üretmek ” dedi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan Evli ve 3 çocuk annesi Meryem Aşkın, gençlik hayalini gerçekleştirmek için ilk olarak bir tekstil fabrikasında işçi olarak başladı. Burada yaklaşık iki yıl düz işçi (ortacı) olarak çalışan Aşkın, sektör araştırması yaparak ilçesinde Tekstil üzerinde fasona yönelik talep olduğunu fark etti. İş kurma fikrine çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda makine ustası olan Melek Akgül’ün destek olmasıyla Aşkın, daha sonra KOSGEB’in girişimcilik kursuna başvurdu. Kursu başarıyla tamamlayan Aşkın, KOSGEB’den 17 makine hibe desteği aldı ve Alaplı Yedigelli köyündeki evin altında 50 metrekarelik dairede küçük bir atölye kurdu. Meryem Aşkın burada günlük 5 bin adet tek kullanımlık çorap üreterek otel ve hastanelere satışını yapıyor. Aylık 150 bin tek kullanımlık fason çorap üreten Aşkın, “Kosgeb kadın girişim desteğiyle tekstil atölyesini açmış bulunmaktayız. Bu işyerini kendim açtım ve bu işe Melek arkadaşımla bu işe girdik. Amacımız 50 kişiye istihdam sağlamak ve hedefimiz iş giyim üzerinde marka olmaktır. Şu an iş yerimizde 6 kişiye istihdam sağlıyorum” diye konuştu.

Girişimcilik konusunda kadınlara cesaretli olmalarını tavsiye eden Aşkın, "Her kadın eğer isterse kendi ayakları üzerinde durabilir. Kadınlara tavsiyem hayallerinden asla vazgeçmesinler. Girişimcilik ruhuyla meziyetlerini sergilemekten asla çekinmesinler" diye konuştu.