Giresunlu elektrikçi yarım asırlık müşteri defterlerine gözü gibi bakıyor

Giresun’da 50 yıldır elektrikçilik yapan 65 yaşındaki Orhan Uzuner, ilk işe başladığı günden itibaren müşterilerine ait hesap defterlerine adeta gözü gibi bakıyor.

Giresun’a ilk elektriğin gelmeye başladığı yıllardan itibaren çırak olarak başladığı mesleğine kısa sürede dükkan açarak devam eden Orhan Uzuner, ilk günkü müşterisinden itibaren bugüne kadar hesap defterlerini saklıyor.

Her defterin kendisinde birçok anısı olduğunu ifade eden Orhan Uzuner, “Henüz ülkemizde elektrik yeni yeni yaygınlaşıyordu. Giresun’a da 1980 yıllara doğru elektrik gelmeye başlamıştı. Ben de o yıllarda bir elektrikçi yanında çırak olarak başladım. Kısa sürede de kendi dükkanımı açtım. O yıllarda ilçelerde, köylerde günlerce gider evlere elektriği biz bağlardık. Her gittiğimiz köyde neredeyse bir hafta, 10 gün kalırdır. Neredeyse Giresun’da gitmediğim köy kalmamıştır. O dönemlerde kime iş yapmışsam, kimin elektriğini bağlamışsam hepsinin hesap defterini hala muhafaza ediyorum. Neredeyse her biri 50 yıllık hesap ve malzeme defteri. Müşterilerimden hayatta olanlar yanıma uğrayım şu hesap defterine bir bakayım diyenler dahi oluyor” dedi.

"Meslekte ölümden döndüğüm de oldu, dua aldığımda"

Unutamadığı birçok anılarının da olduğunu anlatan Uzuner, “Meslek hayatım boyunca elektriğe çarpılım ölümden döndüğümde oldu, ilk elektriğini bağladığım insanlardan hayır duası aldığım da oldu. Keşap’ın bir köyündeydi bir direğe çıkıp elektrik bağlarken biranda akıma kapıldım. Direkte akıma kapılı asılı kalmışım tam o anda elektrik kesilince beni direkten indirmişler. İçecek suyum varmış ki hayatta kalmışım. Yine bir köye ilk elektrik geldiğinde ilk elektriği bağlanan vatandaş bir hafta elektriğini açık bırakmıştı. Yine gittiğimiz köylerde elektrik bağlatamayarak gaz lambasında duranların da elektriğini biz bağlayarak hayır dualarını aldığımız çok insan oldu” diye konuştu.

"Zamana yenik düştük"

Şimdilerde Aksu mahallesindeki dükkanında küçük ev aletleri tamirciliği yaparak zaman geçirdiğini kaydeden Uzuner, “Zaman geçtikçe artık bizim dönemimizde kapandı. Şimdi köylere elektrik hizmetini firmalar, büyük şirketler veriyor. Evlere elektriği ise inşaat firmaları yapıyor. Dolayısıyla biz zamana yenik düştük. Yeni çıkan birçok elektronik aletler var, çoğundan anladığımı dahi söyleyemem. Zamana göre kullanılan eşyalar çok değişti. Ben de emekli bir esnaf olarak küçük ev aletlerini tamir işleriyle zaman geçiriyorum” şeklinde konuştu.