Giresunlu 67 yaşındaki Kenan Kaya mahalle bakkalcılığının son temsilcilerinden

Giresun’da 50 yıldır bakkalcılık yapan 67 yaşındaki Kenan Kaya, mahalle bakkalcılığının son temsilcilerinden olma özelliği taşıyor.

Giresun’un Aksu mahallesinde 50 yıldır baba mesleği bakkallık yapan Kenan Kaya, açılan market zincirlerine karşı ayakta durma mücadelesi veriyor. Bakkallığa babasının yanında başladığını belirten Kenan Kaya, "Dedem ve babam mahallede bakkallık yapıyordu. Ben de okul yıllarımdan itibaren babamın yanında bakkalda çalışıyordum. 50 yılı aşkın süredir babamla yaptığım bakkalcılıkta 40 yılı aşkın süredir de vergi veren bir bakkalım. Babamdan sonra üzerime aldığım bakkalda bir gün bile kapısı kapalı kalmadı. Eskiden bakkalda her şeyi bulmak mümkün değildi bugün üründe bol, marketlerde çoğaldı. Ancak mahalle bakkallındaki samimiyeti, veresiye defterini bulmak zor. Bizim mahallenin sakinleri birbirini tanıyor bizden gelip alışveriş yapıyorlardı. Ama şimdi her yerde her köşede market olduğu gibi nüfusumuz da arttıkça arttı. Artık aynı apartmandakiler birbirini tanımaz oldu. Hatta mahallede herkes çocuğunu, evinin anahtarını, para, eşya gibi emanetlerini mahalle bakkalına bırakırdı. Sadece bakkal değildik, mahallenin her şeyiydik” dedi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Bayraktar ise hala eskiden beri mahalle bakkalından alışveriş yaptığını belirterek kredi kartı yerine bakkalının veresiye defterine yazdırdığını söyledi.