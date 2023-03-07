Giresun’dan deprem bölgesine yardım kampanyası devam ediyor

Giresun’dan deprem bölgesine yardım kampanyaları devam ediyor. Giresun’dan "Türkiye İçin İyilik Vakti" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan 8 tır deprem bölgesine gönderildi.

Giresun İl Müftülüğü öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım tırları, dualarla depremden etkilenen şehirlere uğurlandı.

Giresun’un tek yürek olduğunu belirten Giresun İl Müftüsü Ramazan Topcan, yardım kampanyasının devam edeceğini bildirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın başlattığı yardım kampanyasına büyük bir teveccüh olduğunu belirten İl Müftüsü Topcan, “Muhterem Başkanımızın talimatını aldığımız günden itibaren sahada olmaya çalıştık. Din görevlisi arkadaşlarımız bizzat deprem bölgelerinde enkaz altındaki kardeşlerimizi çıkarma telaşında iken, diğer taraftan TDV’nin görevlileri ve gönüllüleri olarak sahada depremzede kardeşlerimize yardımcı olmanın gayreti içerisinde olduk. Elhamdülillah, aldığımız talimat neticesinde gıda paketlerinin teminini sağladık. Bizde bugün bu talimatı yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu imkânı bize lütfeden Yüce Rabbimize hamd ediyoruz” dedi.

Yardımlar camiler, Kur’an kursları ve hayırseverlerin desteğiyle hazırlandı

Camiler, Kur’an kursları ve yardımsever vatandaşların desteğiyle gıda kolilerinin hazırlandığını belirten Müftü Topcan, “Hayırsever vatandaşlarımızın yardımına ne zaman başvursak, uzattığımız el karşılık bulmuştur. Alucra’dan Piraziz’e, Eynesil’den Dereli’ye tüm Giresun seferber olmuştur. Kadınından erkeğine, gencinden ihtiyarına Giresunlu hayırsever kardeşlerimizin göstermiş olduğu hüsnü teveccühe İl Müftüsü ve TDV Giresun Şubesi Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Giresun’un yardımsever tüm neferlerine dualar ediyorum. Biz bu tırları muhabbetle doldurduk. Deprem şehitlerimize bu vesile ile bir kez daha rahmet, enkaz altından çıkardığımız yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum” diye konuştu.