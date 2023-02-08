Giresun’dan deprem bölgesine umut konvoyu uğurlandı

Giresun Valiliği, belediye ve diğer kurumların işbirliğinde başlatılan yardım kampanyasıyla deprem bölgelerine yardım konvoyu gönderildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde yıkım ve can kaybına neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için insani yardım kampanyası başlatıldı. Diğer illerde olduğu gibi Giresun’da da başlatılan kampanyaya vatandaşlar battaniye, çocuk maması, çocuk bezi, ısıtıcılar, kıyafetler gibi birçok malzemeyi belediye ve kurumların toplama merkezlerinde kurulan stantlara getirdi. Yüzlerce vatandaşlar depremzedeler için tek yürek olurken, 51 araçlık iş makinesi ve yardım konvoyu deprem bölgelerine gönderildi.

İlçe belediyelerinden ve kurumlardan gelen araçlar İl Özel İdaresi parkında toplanan 18’i iş makinesi geri kalanı ihtiyaç yardım tırı olmak üzere 51 araçlık konvoy, Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürümüz Recep Güzelyazıcı daire amirleri, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla deprem bölgesine uğurlandı.

Deprem bölgesine gönderilen yardım konvoyu ile ilgili bilgi veren İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, “Giresun Valiliği koordinasyonunda, belediyelerimiz, kurum ve kuruluşlarımızın işbirliğiyle başlatılan yardım kampanyasıyla deprem bölgelerine yardım 51 araçlık konvoyu uğurladık. Bu konvoyun içerisinde 18’i arama kurtarmada ihtiyaç duyulacak iş makinesi, geri kalan ise gıda ve yaşam malzemelerinden oluşan tırlardır. Yardımlar AFAD koordinesinde bölgeye ulaşacaktır. Yardımlarımız kurum ve kuruluşlarımızın işbirliğiyle devam edecektir” dedi.