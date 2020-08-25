Giresun Dereli’deki selde düğün salonunda mahsur kalanlar arasında bulunan düğün sahibi Yusuf Geldi o anları anlattı
GİRESUN’UN DERELİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN HEYELAN ESNASINDA DÜĞÜN SALONUN MAHSUR KALANLARIN BİR BUÇUK GÜN BOYUNCA SALONUN HEMEN YANINDA Kİ APARTMANA SIĞINDIĞINI DİLE GETİREN DÜĞÜN SAHİBİ YUSUF GELDİ “EĞER O GÜN DÜĞÜN OLMASAYDI BELKİ DE BURADA 100 KİŞİ ÖLÜRDÜ” DEDİ
GİRESUN (İHA) – Giresun’un Dereli ilçesinde meydana gelen selde düğün salonunda mahsur kalanlar arasında yer alan düğün sahibi Yusuf Geldi yaşadıkları o korku dolu anları anlattı.
“Eğer o gün düğün olmasaydı belki ilçedeki caddede 100 kişi ölürdü” diyen Yusuf Geldi, hayatta kaldıkları için şükrettiklerini söyledi.
Yaşadıkları korku dolu anları anlatan düğün sahibi Yusuf Geldi oğlu Fatih Geldi ve gelini Ceren Geldi’nin düğünün o gün olmasının bir avantaj olduğunu belirterek "Eğer sokakta bulunan esnaflar düğüne gelmeseydi caddede sel geldiğinde 100 kişi ölebilirdi. Düğün günü düğün salonunda olmamız büyük bir şans. Eğer caddede olsaydık can kayıpları olabilirdi. Düğünümüzü de zaten 20 dakikada yaptık ve iptal ettik. Allah’a şükür kimsenin burnu bile kanamadı. Düğün başladı, 20 dakika oradaki misafirlerimizi alana çıkardım. Komşu esnaf 2 arkadaşımız vardı, onların binasında 1,5 gün boyunca kaldık. İnşaat mühendisi bir oğlum vardı, nasip böyleymiş, buda bizim için böyle bir anı oldu” ifadelerini kullandı.
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