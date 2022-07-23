Girdikleri atölyedeki bazı eşyaların yanı sıra elektrik tesisatını bile çaldılar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Osman Erol’a ait ahşap kesim atölyesinde hırsızlık meydana geldi. Dükkanına giren Erol, bazı elektronik aletlerin çalındığını gördü. Erol, asıl şoku ise atölye elektrik tesisatının yerinde olmadığını görünce yaşadı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi Namazgah bölgesi Kümeevler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Erol’a ait ahşap kesim atölyesinde hırsızlık yaşandı. Sabah saatlerinde atölyeye giren Osman Erol, atölyesinde bazı elektronik aletlerinin çalındığını fark etti. Makinaları çalıştırmak isteyen işletmeci, tesisatın da sökülmüş olduğunu gördü. Durum karşısında şaşkına dönen Erol, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Polis, yaşanan hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlattı.

“İş yapamaz haldeyim, mağdur oldum”

Osman Erol, “Atölyeye geldiğimde kapının altındaki telin açık olduğunu gördüm. İçeriye girip baktığımda iki tane motorumu çalmışlar. Sonra bütün elektrik tesisatımı komple baltayla keserek almış olduklarını da gördüm. Bana bayağı zayiat verdiler. Ben ufak esnafım. Bunun altından nasıl kalkacağım? Zararı 10 bin TL’yi geçti. İş yapamaz haldeyim. Mağdur oldum” dedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunduğunu da belirten Erol, “Güvenlik kamerası baktılar. Burada güvenlik kamerası yok. Taktırmamıştım. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor” diye konuştu.