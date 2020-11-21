Gezen tavuk yumurtalarına ilgi büyük

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gezen tavuk doğal yumurta tüketimi artarken, yem fiyatlarının zamlanması üreticiyi zora soktu. Tüketici yumurta fiyatlarının yüksekliğinde,n üretici de yem fiyatlarının artmasından şikayetçi.

Pandemi sürecinde tüketimi giderek artan korona virüse karşı iyi geldiği belirtilen yumurtada fiyatlar artan yem maliyetleri sebebiyle yükseliyor. Bursa’nın Yenişehir ilçesinde TR 1 belgeli Gezen Tavuk yumurtası yetiştiren üretici Oktay Öztürk, “Bu pandemi sürecinde uzmanların dünya çapında yaptığı araştırmalarda gezen tavuk yumurtasının daha çok vitamin ve mineral bolluğudan dolayı daha sağlıklı olduğu kanıtlanmıştır. Dünya çapında koronavirüs tehdidi ile karşı karşıyayız ve uzmanlar yumurtanın bu virüse daya iyi geldiği söylüyor. Bursa’nın Yenişehir ilçesinde tamamen doğal bir şekilde gezen tavuk yumurtası yapmaktayız. Buradaki tüm tavuklar doğadan yararlanıyor. Bu da yumurtanın vitamin, protein ve sarılığının tamamen zengin, lezzetli olması demektir” dedi.

Öztürk, “Doğal şartlarda yumurta üretiyoruz. TR1 belgesine sahibiz. Fakat son zamanlarda artan yem maliyetleri üreticiyi içinden çıkılamaz hale sokmuştur. Yemlerin çuvalı iki ay önce 100 lirayken şu anda 160 lira civarında yemlere ücret veriyoruz. Arpa buğday mısır yumurta yemi fiyatları hasat zamanında 70 kuruştan alınırken şimdi tonu 2 bin liraya dayandı. Durum böyle olunca yumurta fiyatları yükseldi ama yine de yem maliyetini karşılamıyor.Yumurtaya yoğun talep var.Fakat işin içinden çıkamaz hale geldik” diye konuştu.