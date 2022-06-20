Geri dönüşüm atölyesinde eski eşyalar yeniden hayat buluyor

Batman’da Osman Onat, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde hobi olarak başladığı geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla atölye açtı. Atıl durumundaki eski eşyalar, atölyede işlenip yepyeni bir görünüm kazandırılarak tekrar kullanıma sunuluyor.

Atölyeye aynı zamanda serbest çalışma alanı oluşturduğunu aktaran Onat, öğrencilerin diledikleri zaman atölyeye gelip istedikleri ürünü istedikleri şekilde boyatıp o ürüne yeni bir görünüm kazandırıp dönüştürebileceğini söyledi. Batman’da birçok sosyal sorumluluk projesine öncülük ettiğini belirten Onat, “Burada birçok ürünü dönüştürüyoruz. Örnek verecek olursak, evimize aldığımız bir balın kutusunu atmaktansa onu bir takı kutusuna dönüştürüyoruz. Sirke şişelerimizi çok farklı bir aksesuara dönüştürüyoruz. Sirke şişesini bir süs eşyasına veya boyadıktan sonra kadınlar mutfakta yağlık olarak da kullanabiliyor. Atıl durumdaki eski sehpalarımızı yenileyip farklı bir renk atıp, farklı bir efekt verip çok farklı bir şekilde kullanıma kazandırabiliyoruz. Aynı zamanda eski bir hamur tahtasını boyatıp bunu bir fiskosa dönüştürebiliyoruz. Yani aklınıza gelebilecek her şeyde mutlaka bir dönüşüm sağlanabiliyor. Çok farklı ve çok güzel şeylere dönüştürebiliyoruz. İlgi baya iyi. Batman’da gerçekten gördüğümüz ilgi beklediğimizin çok üstünde. İnsanların yaklaşımı, insanların Sıfır Atık Projesine destekleri gerçekten çok güzel” dedi.