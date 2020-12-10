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Gercüş’te ’karsız kayak’ keyfi

Batman’ın Gercüş ilçesinde kar yağışını sabırsızlıkla bekleyen çocuklar, kar yağmadan temin ettikleri tahta parçalarıyla sokağı kayak pistine çevirdi.

Haberde İnsan 10.12.2020, 14:47
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Gercüş’te ’karsız kayak’ keyfi

Batman’ın Gercüş ilçesinde kar yağışını sabırsızlıkla bekleyen çocuklar, kar yağmadan temin ettikleri tahta parçalarıyla sokağı kayak pistine çevirdi.

Eğimi yüksek ve parke taşı döşeli caddede tahta parçalarıyla kayan çocuklar doyasıya eğleniyor. Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Garipler Caddesinde sabırsızlıkla karın yağmasını bekleyen çocuklar ’karsız kayak’ yaparak eğleniyor. Tahta parçasıyla yokuş aşağı Ömer Öner, "Kar bu sene erken yağmadığı için biz de burada tahtalarla yokuştan aşağıya doğru kayıyoruz, eğleniyoruz" dedi.

Tahta parçasıyla yokuş aşağı kayan Mehmet Kaya ise "Biz burada çok eğleniyoruz. Bu sene henüz kar yağmadı. Her yıl kar yağınca burada kayıyorduk ama bu sene yağmayınca biz de böyle bir yöntem bulduk ve tahtalarla kaymaya çalışıyoruz. Pandemiden dolayı okullar da yok evde çok sıkılıyoruz bazen buraya gelip stresimizi atıyoruz" diye konuştu.

Tahta parçasıyla yokuş aşağı kayan Abdülkerim Ekinci de "Tahtalarla kayıyoruz. Henüz kar yağmadı, okullar da tatil olduğu için burada eğlenmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
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